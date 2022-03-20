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等了24年終於重逢具俊曄　大S窩豪宅「獨享新婚初夜」

▲具俊曄等了24年終於重逢大S，前天走出飯店接受採檢。（圖／特派記者林敬原攝）
▲具俊曄等了24年終於重逢大S，前天走出飯店接受採檢。（圖／特派記者林敬原攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-20 16:28:312022-03-20 16:34:59

藝人大S（徐熙媛）與酷龍前成員具俊曄舊情復燃，2人攜手宣布結婚，隔日具俊曄也大動作抵台，今（20）日凌晨結束隔離後，便出關直奔大S位於信義區的豪宅。小S接著也親自表演一段舞蹈當作見面禮送給姊夫，她透過經紀人向《NOWnews今日新聞》透露目前還沒見到對方，看來大S非常把握與老公第一天見面的時光，渴望沉浸在只有夫妻倆單獨相處的世界，非常珍惜這相隔20多年後再次重逢、得來不易的緣分。

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▲具俊曄出關見愛妻大S，並未接受媒體訪問。（圖／記者林調遜攝）
▲具俊曄（中）昨日出關見愛妻大S，並未接受媒體訪問。（圖／記者林調遜攝）
▲大S二度閃婚被不少人唱衰。（圖／大S微博）
▲大S獨享新婚初夜。（圖／大S微博）
根據《三立新聞網》報導，小S透露過一陣子後，會招待具俊曄吃他最愛的麻辣鍋，同時邀請S媽一同參與，可見小S不僅是姊姊與媽媽之間的和事佬，對於姊夫的到來也是相當熱情，希望具俊曄能趕緊融入自家生活。小S昨日在具俊曄出關後，隨即在社群平台上發出1分22秒的影片，用心詮釋酷龍當年代表作《Bing Bing Bing》，一展舞技、綜藝效果之外，她也表示這是送給姊夫的見面禮。

目前小S、S媽還未與具俊曄見面，不過小S日前出席活動時，就有透露媽媽其實私下都很關心女婿，會和她分享有關酷龍、具俊曄的影片，或是相關新聞，坦言應該會是完美的結局收尾。至於姊姊有沒有可能和老公回韓國生活，小S則認為不太可能，反而是工作性質較彈性的具俊曄，留在台灣的機率比較大。

▲小S跳舞歡迎姊夫具俊曄出關。（圖／小S臉書）
▲小S跳舞歡迎姊夫具俊曄出關。（圖／小S臉書）

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