秒買秒賣！3大拍賣App　明星二手衣、日本設計什麼都有

我是廣告 請繼續往下閱讀
以販售設計商品、數位創作、體驗活動的Pinkoi，網羅了亞洲甚至世界各地優質設計師們，以品味佳、質感好，甚至提供眾多客製化的原創商品為主，從服飾、鞋包配件到日常生活小物等，為大家營造療癒生活。跟上節慶主題的優惠活動，還有眼光清新的編輯嚴選，以及躍升潮流話題的文青風格，在在讓人耳目一新。現今還有不少手作甜點品牌進駐，從網購熱夯的貝果、到台味十足的油飯都能輕鬆吃到。
小資族想轉變成賣方的話，Pinkoi免收開館費、免收上架費，還提供設計館營運專業顧問及教學，具體收費以開館保證金與成交管理費為主。
Creema日本手作職人園地
名字由Creator's new market（創作人的新市集）衍生而來，擁有19萬名以上的日本手作職人與設計師，提供充滿巧思與溫暖手感的創作，主打飾品、包包、生活雜貨與服飾等範疇，和風素雅的小清新風格，從作品選物貫徹到介面設計，貼心搭配全中文使用環境，甚至購買金額、包括國際運費都精準而透明，多元付款方式連ATM轉帳及超商代碼繳費也一應俱全，完全不像跨國購買的方便感，令人印象深刻。最推薦手作工藝性十足的個人首飾、花藝與藝術作品，獨特美學命中人心。
想在Creema成為賣方，要先完成需要5～7個工作天的審核申請。但開設工作室、上架作品都免費，主要於交易完成時，收取成交管理費。
拍拍圈PopChill線上衣櫥
台灣本土新創的轉售App「拍拍圈PopChil」l，打造有如Instagram介面的二手衣買賣線上衣櫥，迎合時下年輕社群的操作模式，讓手指逛街就像每天瀏覽IG一樣成為習慣，以20～30歲追求時尚、但消費能力有限的大學生和初入職場的年輕女性為主要消費族群。「不僅僅是買衣物，更是買時尚潮人的風格」，目前由陶晶瑩、陳喬恩、關穎、A-Lin、房業涵等名人的二手服裝銷售，結合公益打頭陣，是關注明星時尚的粉絲們可以好好挖寶的好去處。
拍拍圈PopChill每間衣櫥IG上的個人化的動態牆，可以瀏覽、追蹤感興趣的帳號，邊逛邊買。提供免費註冊、手機拍照60秒快速上架，成交才收費。