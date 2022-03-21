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秒買秒賣！3大拍賣App　明星二手衣、日本設計什麼都有

▲復古時尚興起，環保議題的關注與實踐日漸為大家所接受，「二手衣」流轉成為減少浪費的第一步。尤其疫情期間更盛行的網路購物風氣，Instagram 2022年報告，公布「二手購物」已成最新趨勢。除了知名電商與拍賣網站平台，還有哪些拍賣APP不只方便愛買挖寶，還可以轉手出清，有效解決衣櫃爆炸的問題？（圖／拍拍圈提供）
▲復古時尚興起，環保議題的關注與實踐日漸為大家所接受，「二手衣」流轉成為減少浪費的第一步。尤其疫情期間更盛行的網路購物風氣，Instagram 2022年報告，公布「二手購物」已成最新趨勢。除了知名電商與拍賣網站平台，還有哪些拍賣APP不只方便愛買挖寶，還可以轉手出清，有效解決衣櫃爆炸的問題？（圖／拍拍圈提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-21 00:06:00

復古時尚興起，環保議題的關注與實踐日漸為大家所接受，不少名人與品牌號召減少浪費、延續衣物價值，展開「二手衣」回收與購買的熱潮。而且疫情期間網路購物變得更盛行，根據Instagram 2022年報告，公布「二手購物」已成最新趨勢。愛買的民眾現在不只擁有更多新潮的拍賣App可以方便挖寶，還可以秒變賣家也來轉手出清，有效解決衣櫃爆炸的問題。除了知名電商與拍賣網站平台，以下推薦PinkoiCreema拍拍圈PopChill三款主題明確的人氣指標App，趕快動動手指一起開逛。

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▲Pinkoi以販售設計商品、數位創作、體驗活動的質感生活體驗。（圖／翻攝自Pinkoi APP）
▲Pinkoi以販售設計商品、數位創作、體驗活動的質感生活體驗。（圖／翻攝自Pinkoi APP）
Pinkoi質感生活設計體驗

以販售設計商品、數位創作、體驗活動的Pinkoi，網羅了亞洲甚至世界各地優質設計師們，以品味佳、質感好，甚至提供眾多客製化的原創商品為主，從服飾、鞋包配件到日常生活小物等，為大家營造療癒生活。跟上節慶主題的優惠活動，還有眼光清新的編輯嚴選，以及躍升潮流話題的文青風格，在在讓人耳目一新。現今還有不少手作甜點品牌進駐，從網購熱夯的貝果、到台味十足的油飯都能輕鬆吃到。

小資族想轉變成賣方的話，Pinkoi免收開館費、免收上架費，還提供設計館營運專業顧問及教學，具體收費以開館保證金與成交管理費為主。

▲現今網購美食也很夯，已有不少甜點、台式小吃進駐Pinkoi。（圖／翻攝自Pinkoi APP）
▲現今網購美食也很夯，已有不少甜點、台式小吃進駐Pinkoi。（圖／翻攝自Pinkoi APP）

▲精準呈現日本風格的Creema，不用出國就能輕易購入質感好設計。（圖／翻攝自Creema APP）
▲精準呈現日本風格的Creema，不用出國就能輕易購入質感好設計。（圖／翻攝自Creema APP）
Creema日本手作職人園地

名字由Creator's new market（創作人的新市集）衍生而來，擁有19萬名以上的日本手作職人與設計師，提供充滿巧思與溫暖手感的創作，主打飾品、包包、生活雜貨與服飾等範疇，和風素雅的小清新風格，從作品選物貫徹到介面設計，貼心搭配全中文使用環境，甚至購買金額、包括國際運費都精準而透明，多元付款方式連ATM轉帳及超商代碼繳費也一應俱全，完全不像跨國購買的方便感，令人印象深刻。最推薦手作工藝性十足的個人首飾、花藝與藝術作品，獨特美學命中人心。

想在Creema成為賣方，要先完成需要5～7個工作天的審核申請。但開設工作室、上架作品都免費，主要於交易完成時，收取成交管理費。

▲Creema最不可錯過的，便是細膩優雅的首飾設計與花藝作品。（圖／翻攝自APP）
▲Creema最不可錯過的，便是細膩優雅的首飾設計與花藝作品。（圖／翻攝自APP）
▲「拍拍圈PopChill」讓大家彷彿在IG上手指逛街，手滑下單。（圖／拍拍圈提供）
▲「拍拍圈PopChill」讓大家彷彿在IG上手指逛街，手滑下單。（圖／拍拍圈提供）
拍拍圈PopChill線上衣櫥

台灣本土新創的轉售App「拍拍圈PopChil」l，打造有如Instagram介面的二手衣買賣線上衣櫥，迎合時下年輕社群的操作模式，讓手指逛街就像每天瀏覽IG一樣成為習慣，以20～30歲追求時尚、但消費能力有限的大學生和初入職場的年輕女性為主要消費族群。「不僅僅是買衣物，更是買時尚潮人的風格」，目前由陶晶瑩、陳喬恩、關穎、A-Lin、房業涵等名人的二手服裝銷售，結合公益打頭陣，是關注明星時尚的粉絲們可以好好挖寶的好去處。

拍拍圈PopChill每間衣櫥IG上的個人化的動態牆，可以瀏覽、追蹤感興趣的帳號，邊逛邊買。提供免費註冊、手機拍照60秒快速上架，成交才收費。

▲「拍拍圈PopChill」主打有如IG介面的二手衣買賣線上衣櫥。（圖／拍拍圈提供）
▲「拍拍圈PopChill」主打有如IG介面的二手衣買賣線上衣櫥。（圖／拍拍圈提供）

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