未來一週天氣超善變！下波降雨時間曝光 氣溫驟降15℃
今（20）日台灣西半部地區大多為多雲到晴的穩定天氣，西半部高溫都接近攝氏30度左右，高雄內門甚至出現攝氏32.7度高溫，僅東半部地區偶有局部陣雨，受到偏東風影響，比較大的雨勢集中在宜蘭沿海地區。不過這波穩定的天氣就要逐漸轉變了！中央氣象局預報員張承傳指出，週一（3/21）起鋒面逐漸接近，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，中部以北地區也會有零星短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴。但週二（3/22）鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部地區將有局部短暫陣雨或雷雨，到了週三、週四（3/23~3/24）華南雲雨區及東北季風影響下，全台各地都會轉為有短暫雨的天氣，尤其中部以北及東北部地區氣溫轉涼，最低溫僅攝氏15到17度左右，比起這幾天驟降接近15度，提醒民眾特別留意。
張承傳指出，週一鋒面逐漸接近，但西半部地區仍維持多雲到晴，高溫仍有攝氏29到31度，中部以北偶有零星短暫陣雨；東部地區有局部短暫陣雨，但雨勢比起週日稍微趨緩，高溫大約在攝氏25度左右。
比較明顯的天氣變化將從周二凌晨開始，受到鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北及東半部地區有局部短暫雷陣雨，南部山區也有零星短暫雷陣雨，北台灣氣溫稍微轉涼，高溫將降到攝氏22度左右，和前一天仍有攝氏30度左右的狀況相較，降溫相當明顯。這波鋒面通過之後，週三、週四這兩天受到東北季風及華南雲雨區影響，全台各地都將轉為有短暫雨的天氣，其中週三降雨情況最明顯，中部以北地區可能有局部較大雨勢發生機率，請民眾外出記得攜帶雨具備用。
張承傳說，週三到週四這段這間在東北季風影響下，北部及東北部地區氣溫明顯轉涼，早晚低溫將降到攝氏15到17度左右，與這幾天最高溫動輒在攝氏30度左右的狀況，高低溫差變化可達攝氏15度左右，降溫情況相當明顯，提醒民眾務必要注意保暖。
到了週五（3/25）東北季風減弱，北部及東北部地區氣溫稍微回升，不過迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，中南部地區也有零星短暫陣雨，中南部平地維持多雲到晴。週六（3/26）另一道鋒面緊接而來，北部及東半部地區天氣還是不穩定，尤其下週日雨勢可能較大。氣象局提醒，未來一週各地天氣變化相當快速，民眾要隨時留意氣象局最新預測。