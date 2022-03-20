前獅子會長勒殺女友偽造殉情！地院判無期徒刑、裁定續押
台北市林易暘去年10月因懷疑許姓女友出軌，竟躲藏在租屋處，趁許女應酬酒醉返家時，持皮帶將她勒斃，事後再用菜刀劃傷許女手腕並自戕，企圖製造殉情的假象，許女兒子返家發現後急忙報警，林男經送醫後及時獲救，台北地方法院依殺人罪判處林易暘無期徒刑，並裁定林男繼續羈押。
全案發生在，2021年10月25日晚上，許女酒後返家，林男見狀便攙扶她上床休息，無意之中發現許女手機有陌生來電，林男一時醋勁大發，遂持皮帶將其勒斃，還用菜刀在許女手腕上留下割痕，並寫下紙條交代兒子「請你們幫忙處理」，隨後也跟著割腕自殺。直至隔天傍晚，才被許女的兒子發現，送醫後撿回一命。
地方法院判處林男無期徒刑後，林男遂委由律師向法官申請具保停止羈押，並表示希望回家與母同住，同時強調會配合傳訊到庭，絕無逃亡可能，沒有羈押必要，但法官卻認為，林男涉及殺人重罪，且遭判處無期徒刑，故無法准許，裁定自3/29日繼續羈押。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995