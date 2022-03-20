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PLG／忻沃克23分射穿鋼鐵人　拿下對戰4連勝

▲P. LEAGUE+夢想家忻沃克。（圖／P. LEAGUE+提供）
▲P. LEAGUE+夢想家忻沃克。（圖／P. LEAGUE+提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-20 19:15:22

福爾摩沙台新夢想家今（20）日於洲際迷你蛋展開主場二連戰。面對高雄鋼鐵人本場賽事夢想家打出絕佳團隊默契，全隊七人得分上雙，其中忻沃克攻下全隊最高的23分，並外帶10籃板2助攻1抄截1阻攻，表現全能，替補上陣的楊盛硯成功擔任防守大鎖，貢獻10分4助攻3籃板2抄截，打出本季最佳表現！最終夢想家靠著團隊齊心合力以109比88擊敗鋼鐵人，在滿場3000球迷的力挺下搶下主場二連勝、對戰四連勝！

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首節夢想家靠著簡浩個人連續三記外線，以及忻沃克多次精彩的切入表現，合力攻下17分，使得夢想家首節結束握有10分領先。次節，夢想家持續維持強攻，錢肯尼有裡有外，於外線繳出百分百命中率，個人砍進11分，中場結束夢想家以60比46暫時領先。

易籃後，夢想家一度進攻當機，遭對手將比數追近僅剩5分差。決勝節，夢想家再度找回專注度，以強悍的防守迫使對手發生多次失誤，打出一波8比0拉開比分，也使得對手叫出暫停，暫停回來夢想家持續於進攻端開火，再度攻下8比0，最終夢想家就以109比88大比分獲勝！

台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，今天是一場很棒的團隊勝利，尤其在經過昨日的賽事後，全員還是展現強烈的拚勁與鬥志，擬訂的作戰計畫也執行的非常好，「我特別想稱讚今天從板凳出發楊盛硯的表現，即便先前沒有太多的上場機會，他依舊隨時將自己準備好，這也就是我們一直以來致力打造的球隊文化，全隊以及他（盛硯）今天的表現真的非常優秀，很榮幸可以擔任這些球員的教練。」楊盛硯表示，很感謝教練團與隊友的信任，他也開玩笑提到，「為了今天這場比賽，我算是準備了半個球季吧！今天在場上我就是專心執行教練交代的任務，有空檔機會便大膽出手，很開心今天能為球隊做出貢獻並拿下勝利！」

本次夢想家攜手台新銀行主打「台新三十，認真永續」主題週，以台新三十 ’’LET’S GO GREEN’’ 為主軸，期待能透過企業的行動力量，推廣永續發展的綠生活！賽事兩日現場也送出超過價值逾新台幣25萬元的台新Point點數！在商品部分，球團也與台新銀行聯名推出「台新夢想家 X Richart Life 聯名地球TEE」，並有大中部地區球迷必備之C-TOWN 球褲、中筒襪，以及球員與Formosa Sexy啦啦隊之立牌盲包，大獲球迷好評！

台新夢想家目前戰績10勝6敗，下場賽事將於下週六至高雄客場再度對決高雄鋼鐵人。

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