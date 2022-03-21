T1／庫薩斯0.2秒補籃絕殺　全家海神氣走中信特攻

我是廣告 請繼續往下閱讀
「非常開心！上次對台啤，我原本有機會投進致勝球但失手，最後進到延長賽輸球，今天把上次的失誤彌補回來。」庫薩斯說到。
庫薩斯此役攻下19分、23籃板，他在倒數40秒先放進追平兩分，幫助球隊立於不敗，隨後中信出手未果，掌握最後一波進攻球權的高雄全家海神隊，即便霍爾出手不進，但庫薩斯搶下價值連城的進攻籃板，成功補籃，守住勝果。
庫薩斯笑說，「當時沒有多想，知道只剩0.2秒，一定要把球投出去，反正不投也是延長賽，很高興能把球放進！」
總教練喬伊斯指出，團隊籃板是贏球的最大關鍵，包括庫薩斯在內拼搶籃板意識強烈，此役也再度展現球隊板凳深度，連續兩天6人得分上雙，喬伊斯說：「我們展現永不放棄精神，越接近季後賽，這樣的比賽會越來越多，謝謝進場的球迷朋友。」
讀秒階段，整個高雄巨蛋的「神隊友」都幫海神隊一起倒數，令教練與球員感動不已，余純安說：「聽到球迷朋友跟我們一起倒數，有如大家一起捍衛這座城市，非常感動。」
余純安斬獲15分，籃板、助攻、抄截各1，身負隊長重任，同時隊上有些許傷兵隱憂，余純安告訴自己得跳出來，「感謝教練和隊友信任我，給我機會。其實前幾場命中率不佳，信心有掉，但對桃園亞歷山大受傷，我告訴自己必須跳出來。」
各隊補強不鬆懈 于煥亞：繼續進步
高雄全家海神隊上半場藉著三分球4成3的高命中率、7記三分球，以及庫薩斯、霍爾聯手肆虐禁區維持領先，但易籃後得分當機，好在當家前鋒胡瓏貿、于煥亞適時外線連發，緊咬比分。
攻下本土最佳16分、4籃板、2助攻的于煥亞，提到前次面對中信特攻飲恨，誓言不讓憾事重演，「不能因為暫居聯盟第一自滿，各隊都在補強，得持續精進。」
此役他的車友團，號召了將近30位車友，一起幫于煥亞加油，讓他感到特別窩心，「車友還特地幫我做了加油板！這就是我這麼喜歡高雄的原因！」