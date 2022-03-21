重返17500點！台股早盤一度上漲135點、鋼鐵股強漲
在美股四大指數上周五收漲，加上升息等不確定因素消除下，台股今（21）日早盤開高走高，重新站回17500點，一度來17592.06點，上漲135.54點，其中鋼鐵類表現強勢，漲幅逾2%，半導體、電子零組件及汽車類股盤中也有1%以上漲幅，台積電開高後也一度漲逾1%，目前最高來到589元，航運股則一度翻跌。
美股四大指數上周五同步收紅，其中道瓊工業指數終場上漲274.17點，漲0.80%，收在34754.93點；標普500指數上漲51.45點，漲1.17%，收在4463.12點；以科技股為主的那斯達克指數上漲279.06點，漲2.05%，收在13893.84點，費城半導體指數上漲67.750點，漲幅2.01%，收在3432.298點。
台股今日早盤開高走高，以17503.95點、上漲47.43點開出後，之後漲點擴大至逾百點，指數重新站上17500點關卡，盤中更一度來到17592.06點，上漲135.54點，蘋概三天王中，台積電以583元開出，上漲2元，之後持續上漲，最高上漲7元來到589元，上漲逾1%，大立光以2045元開出，上漲20元，目前拉回平盤震盪，鴻海以106元平盤開出，目前翻跌0.47%，大盤目前仍漲110點左右。
就類股表現來看，鋼鐵類股漲幅更逾2%，半導體、電子零組件及汽車類股也有1%以上漲幅，台積電開高後一度漲逾1%，目前最高來到589元，而航運股及油電燃氣類股則一度翻跌。