鋒面接近提早變天！鄭明典：雷達回波移入留意局部陣雨
原本中央氣象局預期，今（21）日鋒面逐漸接近，中部以北及東半部地區會陸續轉為有局部短暫陣雨的天氣，沒想到鋒面比預期來得更早一些，變天時間也提前了。氣象局局長鄭明典今日上午在臉書貼文提醒，從雷達回波圖來看，目前回波雖然不是很密集，但是持續移入，所以有局部性的陣雨，「天氣已經開始轉變囉」，提醒民眾出門記得攜帶雨具備用。
根據氣象局最新預估，今天受到鋒面接近影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨。明（22）日鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地雨勢會更明顯，中部以北及東半部地區有局部陣雨或雷雨，南部山區也有零星短暫陣雨或雷雨，只有南部平地維持多雲的天氣。特別提醒中部以北地區可能有局部較大雨勢發生機率。另外，北台灣天氣也會轉涼，預估高溫將降到攝氏23度左右，與這幾天接近攝氏30度左右的情況相較，感受上會比較濕冷。
到了週三、週四（3/23~3/24）受到東北季風及華南雲雨區影響，全台各地都有短暫雨，尤其週三中部以北地區可能有局部較大雨勢發生機率，北部地區最低溫預估只有攝氏17度左右，溫差高達攝氏12到13度，白天高溫也只有攝氏21到22度，整天都比較濕冷，至於中南部及東部地區低溫約攝氏17到21度。
氣象局表示，預估週五東北季風減弱，北台灣氣溫會稍微回升，不過台灣附近水氣仍多，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，中南部平地則恢復多雲到晴。不過週末緊接著又有另一道鋒面接近，屆時各地又會轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，北台灣天氣又會轉涼，提醒民眾未來一週各地天氣變化相當快速，時晴時雨、高低溫也大，務必要做好保暖及攜帶雨具。