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我們不是外人！語言隔閡、數位落差　新住民嘆：人生好難

▲由語言隔閡造成的資訊落差問題，在未來資訊化時代下，更將是值得關注的新住民議題。（示意圖／pixabay）
▲由語言隔閡造成的資訊落差問題，在未來資訊化時代下，更將是值得關注的新住民議題。（示意圖／pixabay）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-21 10:16:01

《四方報》報導，在台新住民人口已經將近57萬人，她們為台灣注入多元文化的新活力，但仍普遍面臨語言、文化衝擊及經濟困境。來自馬來西亞的新住民立委羅美玲長期致力於推進新住民權益，她向《四方報》表示，疫情下新住民處境更艱難，不少政策第一時間甚至將新住民排除在外，其中由語言隔閡造成的資訊落差問題，在未來資訊化時代下，更將是值得關注的議題。

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羅美玲指出，新住民的困境在疫情下尤為明顯，包括疫情爆發之初的防疫資訊、宣導影片、疫苗注射須知等都沒有多國語言；振興三倍券等疫情紓困措施及福利最初也沒有納入新住民；疫苗預約平台因新、舊居留證號健保卡資料介接問題導致新住民接種權益受損等。

羅美玲表示，這些政策一開始都沒有把新住民族群考慮進去，必須一一向政府單位爭取要求才陸續補足，考慮到許多新住民本身就屬經濟弱勢，疫情下受到衝擊更大，羅美玲也爭取「設籍前新住民遭逢特殊境遇扶助計畫」，向政府要求須主動盤點並提供無身分證的新住民，若受疫情影響、經濟困難，得申請緊急生活費至多3個月。

不僅如此，由於我國針對許多東南亞國家之婚姻移民仍有境外面談措施，許多疫情前已經在申請結婚程序的跨國伴侶，在國境封鎖下申請手續延宕，羅美玲也爭取外交部提供疫情期間境外面談彈性措施，並推動外交部檢視並調整面談制度，並成功爭取外交部依親簽證面談國家從22國減少至19國。

疫情凸顯多語資訊缺乏、延遲，對新住民族群造成之影響，而在數位化時代，政府資源勢必朝向網路化，更須完善新住民語言建置。羅美玲指出，在政府資源步入資訊化時代的同時，除了中文教學、生活適應班這些傳統輔導模式，新住民的「數位落差」問題也需要被關注。她指出，數位政府發展為國家重要政策目標，為簡政便民，政府推出許多「服務型智慧政府」一站式服務，但新住民礙於語言隔閡，在「政府線上公共服務」使用率偏低，發表意見的比率更低。若不儘早改善，長此以往，新住民族群有被排除在公共服務之外的風險，這點必須格外注意。

根據109年調查，19.9%新住民網路族，會透過政府機關網站查詢資訊或使用服務，但高達79.6%的人則沒有使用。查詢的資訊類型，以移民相關法令規定最多，其次是查詢醫療衛生輔導措施、生活相關訓練輔導措施與生活照顧輔導措施、再其次為工作機會。此外，根據《107年新住民生活需求調查報告》，新住民希望參與的職訓課程，除技術類（餐飲、美容髮）外，電腦資訊類比率也有8.1％，可見「數位能力也是新住民十分關切的主題，如何減少數位落差，以及伴隨而來的資訊不對等，都需加強落實」。

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