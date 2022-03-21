我們不是外人！語言隔閡、數位落差　新住民嘆：人生好難

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羅美玲表示，這些政策一開始都沒有把新住民族群考慮進去，必須一一向政府單位爭取要求才陸續補足，考慮到許多新住民本身就屬經濟弱勢，疫情下受到衝擊更大，羅美玲也爭取「設籍前新住民遭逢特殊境遇扶助計畫」，向政府要求須主動盤點並提供無身分證的新住民，若受疫情影響、經濟困難，得申請緊急生活費至多3個月。
不僅如此，由於我國針對許多東南亞國家之婚姻移民仍有境外面談措施，許多疫情前已經在申請結婚程序的跨國伴侶，在國境封鎖下申請手續延宕，羅美玲也爭取外交部提供疫情期間境外面談彈性措施，並推動外交部檢視並調整面談制度，並成功爭取外交部依親簽證面談國家從22國減少至19國。
疫情凸顯多語資訊缺乏、延遲，對新住民族群造成之影響，而在數位化時代，政府資源勢必朝向網路化，更須完善新住民語言建置。羅美玲指出，在政府資源步入資訊化時代的同時，除了中文教學、生活適應班這些傳統輔導模式，新住民的「數位落差」問題也需要被關注。她指出，數位政府發展為國家重要政策目標，為簡政便民，政府推出許多「服務型智慧政府」一站式服務，但新住民礙於語言隔閡，在「政府線上公共服務」使用率偏低，發表意見的比率更低。若不儘早改善，長此以往，新住民族群有被排除在公共服務之外的風險，這點必須格外注意。
根據109年調查，19.9%新住民網路族，會透過政府機關網站查詢資訊或使用服務，但高達79.6%的人則沒有使用。查詢的資訊類型，以移民相關法令規定最多，其次是查詢醫療衛生輔導措施、生活相關訓練輔導措施與生活照顧輔導措施、再其次為工作機會。此外，根據《107年新住民生活需求調查報告》，新住民希望參與的職訓課程，除技術類（餐飲、美容髮）外，電腦資訊類比率也有8.1％，可見「數位能力也是新住民十分關切的主題，如何減少數位落差，以及伴隨而來的資訊不對等，都需加強落實」。