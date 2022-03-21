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跨派系民進黨北市議員領表　共同籲「陳時中當最強母雞」

▲民進黨跨派系、跨區的現任台北市議員（左起）陳慈慧、吳沛憶、王閔生、許家蓓等人，一同進行初選領表程序，並共同呼籲衛福部長陳時中參選台北市長，成為北市選戰中的最強母雞。（圖／記者丁上程攝，2022.03.21）
▲民進黨跨派系、跨區的現任台北市議員（左起）陳慈慧、吳沛憶、王閔生、許家蓓等人，一同進行初選領表程序，並共同呼籲衛福部長陳時中參選台北市長，成為北市選戰中的最強母雞。（圖／記者丁上程攝，2022.03.21）

記者丁上程／台北報導

2022-03-21 11:05:52

民進黨縣市議員初選今（21）日上午開放在各地方黨部進行登記。其中台北市部分，現任四名同一質詢組的市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧等人，也在上午開放登記時，就一同到民進黨北市黨部進行領表的動作。而四名現任市議員雖然在民進黨內分屬不同黨派，不過都共同呼籲，希望防疫指揮官、衛福部長陳時中出面參選台北市長，成為市議員們的最強母雞。

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民進黨台北市議員王閔生表示，今天四位市議員一同領表，代表的就是四人一起站出來，共同呼籲民進黨台北市長提名人選，可以提名衛福部長陳時中作為「最強母雞」。「陳部長過去在主持疫情的過程中，讓台灣在這兩年間安然度過，目前台灣的狀況甚至可以說是全世界第一名的結果。」王閔生說，相信陳時中過去在處理疫情時的各項特質，能夠為北市的未來帶來更好的發展。

議員陳慈慧也指出，不只全台灣的民眾，就連全世界都能看到台灣防疫的成功。吳沛憶強調，去年在面對疫情嚴重時，還要面對來自在野黨的質疑，陳時中也是用非常高的智慧與EQ在處理，因此四名跨區的市議員選擇站出來，支持陳時中擔任最強母雞。

議員吳沛憶說，四個人屬於同一個質詢組但分屬不同的選區，但他們在地方基層跑行程，都聽到基層希望陳時中參選北市長呼聲高。吳沛憶強調，她認為議會也要有強力支持，讓台北市未來的執政與治理，能夠更順利地來推動新的政策與方向。

議員許家蓓則指出，她的選區松山信義區因為受到人口下滑的影響，因此欲選人數將減少一席，因此對她來說壓力相當大。「相較於同黨同區的其他現任市議員，我算是資歷最淺、最年輕的議員，所以就需要更加倍努力。」許家蓓說，也希望陳時中能出面帶領大家，成為最強母雞，讓各區議員都能夠「全壘打」。

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