日本女神川口百合凪中文點餐　「我要一份雞排不切加辣」

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川口百合凪分享拍攝MV幕後故事，「拍MV有一個cut是羽毛從天而降，拍的時候不小心掉到嘴巴，我一邊跳舞羽毛一邊掉，我都要注意不能讓攝影機拍到（吃到羽毛），很小心的吐來。」
她也分享感受到成名的瞬間，「雖然IG很多粉絲追蹤我，但那時我還沒有明確感覺有很多人支持我，是有一次我跟家人去餐廳，還有跟朋友逛街時，有粉絲過來跟我說有支持我，我才知道原來真的有越來越多人認識我」，川口百合凪透露除了疫情要戴口罩外出，自己不會刻意喬裝，也表示粉絲都很自律、不會刻意騷擾，「他們知道現在是我的私人時間，會看情形找適當時間跟我說話，我也會開心的回說謝謝」。
川口百合凪沒來過台灣，但從朋友那看到不少照片，表示之後有機會一定要去九份、吃古早味蛋糕，以及邊走邊吃雞排，此時她的經紀人就拿出雞排，透露是為了這場訪問，特地去原宿買。台灣記者也教她買雞排的中文，川口百合凪現學現賣「我要一份雞排，不切，加辣」；最後也努力擠出中文：「我想去台灣見見你們！」發音標準、誠意十足。《Look At Me》已在台數位上架。
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