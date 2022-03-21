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日本女神川口百合凪中文點餐　「我要一份雞排不切加辣」

▲川口百合凪想要來台灣邊走邊吃雞排。（圖／環球唱片）
▲川口百合凪想要來台灣邊走邊吃雞排。（圖／環球唱片）

記者陳雅蘭/台北-東京連線報導

2022-03-21 12:20:06

日本22歲女星川口百合凪2014年參加「全日本國民美少女比賽」展露頭角，2021年出演南韓CJ E&M與NCsoft推出、由呂珍九、宣美和少女時代成員Tiffany共同主持的選秀節目《GIRLS PLANET 999》聲名大噪，但最終以14名成績，擦身女團Kep1e出道機會。川口百合凪今（21日）SOLO發片出道，她接受台灣媒體視訊訪問，聊到想吃台灣雞排，經紀人甚至貼心去原宿買雞排，川口百合凪也跟記者現學現買「我要一份雞排，不切，加辣」的中文，表示下次來台要自己點餐。

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▲川口百合凪SOLO發片歌手出道。（圖／環球唱片）
▲川口百合凪SOLO發片歌手出道。（圖／環球唱片）
川口百合凪談到沒能隨Kep1e出道，到現在終於能自己發片當歌手的心情，她說：「選秀節目有很多一直以來支持我的粉絲，可以對等待我出道很久的粉絲們說我將以SOLO出道，覺得很慰藉也很開心，就像是對他們的報恩一樣。」問及自我優勢為何，她則認為能充分表達自己，展現最真實的一面，就是川口百合凪的優點。

川口百合凪分享拍攝MV幕後故事，「拍MV有一個cut是羽毛從天而降，拍的時候不小心掉到嘴巴，我一邊跳舞羽毛一邊掉，我都要注意不能讓攝影機拍到（吃到羽毛），很小心的吐來。」

她也分享感受到成名的瞬間，「雖然IG很多粉絲追蹤我，但那時我還沒有明確感覺有很多人支持我，是有一次我跟家人去餐廳，還有跟朋友逛街時，有粉絲過來跟我說有支持我，我才知道原來真的有越來越多人認識我」，川口百合凪透露除了疫情要戴口罩外出，自己不會刻意喬裝，也表示粉絲都很自律、不會刻意騷擾，「他們知道現在是我的私人時間，會看情形找適當時間跟我說話，我也會開心的回說謝謝」。

川口百合凪沒來過台灣，但從朋友那看到不少照片，表示之後有機會一定要去九份、吃古早味蛋糕，以及邊走邊吃雞排，此時她的經紀人就拿出雞排，透露是為了這場訪問，特地去原宿買。台灣記者也教她買雞排的中文，川口百合凪現學現賣「我要一份雞排，不切，加辣」；最後也努力擠出中文：「我想去台灣見見你們！」發音標準、誠意十足。《Look At Me》已在台數位上架。

▲川口百合凪與台灣媒體視訊訪問。（圖／環球唱片）
▲川口百合凪與台灣媒體視訊訪問。（圖／環球唱片）
▲川口百合凪撂中文、秀中文字跡。（圖／環球唱片）
▲川口百合凪撂中文、秀中文字跡。（圖／環球唱片）
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