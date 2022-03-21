親子共學田庄樂！新住民訪客家農村 「談心說愛」

《四方報》報導，體驗旅行正夯，苗栗早期以農立縣，農產豐富，為讓新住民認識在地農業文化，體驗農庄生活，移民署中區事務大隊苗栗縣服務站昨（20）日偕同苗栗縣新住民家庭服務中心及苗栗縣台越新住民關懷協會，安排於頭份河背庄生態農園舉行「你儂我儂親子共學田庄樂」多元文化暨親子交流活動1日體驗行。邀請苗栗縣家庭教育中心講師林素珍與新住民分享如何與孩子「談心說愛」的親子溝通技巧，也帶領來自印尼、越南、泰國、菲律賓、香港及大陸地區的新住民親子進行插秧體驗、製作客家菜包與栽種多肉植物，深入農事探索，增進家人互動並了解在地文化特色與環境，讓新住民更融入在地生活。
林素珍老師說，親子溝通談話看似平凡無奇，卻是開啟孩子人生智慧的重要鎖鑰，父母再忙，也別忘了小時候那份希望被認真對待、傾聽心情，與孩子「談心說愛」最大的前提是讓孩子感覺被愛，並用愛與鼓勵，鼓動孩子不斷前進。此次體驗旅行提供新住民及其家庭成員間互動交流的機會，特別選在客家農村文化極濃厚的「河背庄農園」。客家話裡的「河背」是指河偏遠的對岸，苗栗中港溪的河背早年被視為偏遠區域，相對於頭份市區近年來的快速發展，該區是保有最多客家傳統農庄文化的區域。
河背庄農園園區複製5、6年級生童年在田野間玩樂的經驗，設有水田區，可以親自下田體驗插秧。來自泰國曼谷的新住民海蒂說，泰國人也以米飯為主食，第一次體驗種稻很有趣，但仍滿辛苦的。活動更結合客家米食菜包親子DIY的體驗活動，臺語常說的「草仔粿」，也就是客家人稱的青粄、艾粄的客家菜包，外皮圓滾Q彈、內餡包有鹹香的蘿蔔絲，口感豐富讓新住民讚不絕口。外型可愛的療癒系多肉植物種植，更讓參與活動的孩子放下手機電動等3C產品，專注在眼前單純的農庄生活體驗，親近大自然；此外還可品嘗到農業社會稻田收割季節才吃得到的「割稻飯」，讓此次體驗旅行增添濃濃的懷舊風情。
移民署苗栗縣服務站站主任張金順表示，親子交流是新住民生活適應很重要的一項課題，希望透過這次體驗旅行，以寓教於樂的方式增進親子交流，讓新住民與孩子在認識居住地文化歷史之餘，同時培養親子間的良善互動，更快融入在臺生活。