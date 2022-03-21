遭控為整修鎮瀾宮強迫募款　鄭銘坤：捐錢是心甘情願

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吳敏濟批評鎮瀾宮主事者太離譜，一年多前才要求每個團隊捐12萬元給雲林縣西螺鎮某宮廟，現在又要求捐60萬元，簡直是把這些團隊當提款機。一位信徒私下抱怨，周邊團隊由會員及信徒交錢運作各項活動，鎮瀾宮每年收那麼多香油錢及捐款、買很多土地，沒分給這些團隊，卻把他們當搖錢樹及提款機。
吳敏濟強調，鎮瀾宮有那麼多信徒捐款，廟宇修護費用應以廟方所收捐款來支付，不應動輒要求各團隊捐款。對於這次事件，他要求台中市民政局介入調查及導正、董事長顏清標及副董事長鄭銘坤應向社會道歉、收回捐款要求，改為自由樂捐。
鄭銘坤則表示，吳敏濟昨天打電話給他，指有團隊投訴廟方要求不樂之捐。他在電話裡已強調，捐錢是心甘情願。今天（21日）早上他親自到吳敏濟服務處想詳細解釋，但吳敏濟正準備開記者會，鄭銘坤隨即離去，之後在鎮瀾宮受訪。
鄭銘坤說，鎮瀾宮找國寶級大師整修廟宇建築，要花3年才完成，有些團隊拿錢來捐，董監事會說要告知大家此事，有錢出錢，有力出力，各香頭可自己研究捐款金額，整修後會為捐錢者刻名。
鄭銘坤強調報馬仔只一位，要對方花60萬元沒道理，但會先告知，個人捐6萬元以上會刻名，團隊則沒限定金額。至於1年多前團隊捐12萬元給雲林縣西螺鎮某間宮廟，係因每年南下進香，該宮廟附近兩個里準備點心給進香團食用，這是宮廟間彼此互相幫忙，也沒強迫要捐多少。他強調媽祖只有一位，大家要愛護大甲才對，而不是搞臭鎮瀾宮，希望議員不要為了年底要選舉就亂說話。