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國手蘇致榮回饋列車從鳳山開始　媒合企業贊助校園體育

▲甫獲選為2022亞洲盃中華男子壘球代表隊壘球國手的高雄市議員擬參選人蘇致榮今（20）日啟動回饋列車，首站即從鳳山忠孝國中、忠孝國小開始。（圖／邁向行動大聯盟提供）
▲甫獲選為2022亞洲盃中華男子壘球代表隊壘球國手的高雄市議員擬參選人蘇致榮今（20）日啟動回饋列車，首站即從鳳山忠孝國中、忠孝國小開始。（圖／邁向行動大聯盟提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-21 13:45:16

甫獲選為2022亞洲盃中華男子壘球代表隊壘球國手的高雄市議員擬參選人蘇致榮今（20）日啟動回饋列車，邀請前職棒總教練黃甘霖、前職棒球員豹子腿方昶詠，來到鳳山忠孝國小與忠孝國中除親自上場傳授球技外，蘇致榮也特別尋求企業合作贊助兩間學校共200件練習服及襪子、4支練習球棒、樟芝元氣飲600瓶以及加菜金共4萬元。

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▲甫獲選為2022亞洲盃中華男子壘球代表隊壘球國手的高雄市議員擬參選人蘇致榮，再次披上國家隊戰袍擔任「台灣隊長」，將全力以赴爭取晉級世界盃資格。（圖／截自蘇致榮臉書）
▲甫獲選為2022亞洲盃中華男子壘球代表隊壘球國手的高雄市議員擬參選人蘇致榮，再次披上國家隊戰袍擔任「台灣隊長」，將全力以赴爭取晉級世界盃資格。（圖／截自蘇致榮臉書）
蘇致榮表示，自己出身體育界是國家代表隊的一份子，之前也在運動發展局服務過，因此非常清楚運動員的處境以及需求。這次運動回饋列車並不是一次性的活動，而是一個開始的契機。他也預告，未來運動回饋列車不只會有棒球，各類運動都會「上車」，例如桌球、羽球、柔道、籃球等，也會開進更多所學校，讓每一個小小運動員都有機會接觸到各領域的翹楚前輩，帶給孩子們更多啟發。

▲蘇致榮今天特別邀請前職棒總教練黃甘霖、前職棒球員豹子腿方昶詠，來到鳳山忠孝國小與忠孝國中，三人均親自上場傳授球技，希望能培育更多小國手。（圖／邁向行動大聯盟提供）
▲蘇致榮今天特別邀請前職棒總教練黃甘霖、前職棒球員豹子腿方昶詠，來到鳳山忠孝國小與忠孝國中，三人均親自上場傳授球技，希望能培育更多小國手。（圖／邁向行動大聯盟提供）
總是穿著棒壘球衣跑行程的蘇致榮，其實是貨真價實的快速壘球國手，蘇致榮指出，他已為國拼戰23年了，這次是第6次入選國家隊，這次再次披上國家隊戰袍擔任「台灣隊長」，將傳承畢生所學，希望與年輕一輩的選手攜手為國爭光，全力以赴爭取晉級世界盃資格。

擁有體育學士、教育碩士學位蘇致榮目前是市立台北大學（北體）高雄校友會長，也曾進入體制內發揮所長，擔任高雄市政府運動發展局秘書，協助市長陳其邁規劃13座運動中心、職棒職籃賽事回歸高雄、新設青埔滑板場、整修極限運動場，並協助推動運動發展基金等高雄市重要體育政策，改善高雄市的運動環境。蘇致榮指出，不管是在球場上比賽或是在府內為地方爭取建設，其實心境都是一樣的，除了要有一股要為台灣、為家鄉打拼的衝勁，還必須要付出超乎想像的努力與汗水，才能跨越重重阻礙達成目標。

蘇致榮坦言，自己毅然決然投入高雄市議員選舉，希望能成為議會中唯一一個具有運動專業的市議員，就是要為了體育人發聲，通盤改善高雄的體育環境。高雄的體育專才從校園培訓到職涯銜接，仍有很大的進步空間；除了競技運動，蘇致榮認為除了休閒運動的普及化，興建運動中心之外，更要降低市民及銀髮族的運動門檻，增進長輩的體適能，提升全民的健體意識，讓高雄成為名副其實的運動之都。

蘇致榮也認為，忠孝國小與忠孝國中是棒球名校，培育許多傑出球員在國內外發光發熱，包括林子偉、王維中、陳鴻文等，去年更榮獲紅葉盃棒球菁英賽冠軍；忠孝國中也榮獲華南金控盃全國青少棒錦標賽季軍，成績優異；自己是鳳山正在地生長的囝仔，這塊土地培育他成為國手，現在有能力可以幫助下一代，所發起的回饋列車一定要從鳳山開始。

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