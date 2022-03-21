國手蘇致榮回饋列車從鳳山開始　媒合企業贊助校園體育

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總是穿著棒壘球衣跑行程的蘇致榮，其實是貨真價實的快速壘球國手，蘇致榮指出，他已為國拼戰23年了，這次是第6次入選國家隊，這次再次披上國家隊戰袍擔任「台灣隊長」，將傳承畢生所學，希望與年輕一輩的選手攜手為國爭光，全力以赴爭取晉級世界盃資格。
擁有體育學士、教育碩士學位蘇致榮目前是市立台北大學（北體）高雄校友會長，也曾進入體制內發揮所長，擔任高雄市政府運動發展局秘書，協助市長陳其邁規劃13座運動中心、職棒職籃賽事回歸高雄、新設青埔滑板場、整修極限運動場，並協助推動運動發展基金等高雄市重要體育政策，改善高雄市的運動環境。蘇致榮指出，不管是在球場上比賽或是在府內為地方爭取建設，其實心境都是一樣的，除了要有一股要為台灣、為家鄉打拼的衝勁，還必須要付出超乎想像的努力與汗水，才能跨越重重阻礙達成目標。
蘇致榮坦言，自己毅然決然投入高雄市議員選舉，希望能成為議會中唯一一個具有運動專業的市議員，就是要為了體育人發聲，通盤改善高雄的體育環境。高雄的體育專才從校園培訓到職涯銜接，仍有很大的進步空間；除了競技運動，蘇致榮認為除了休閒運動的普及化，興建運動中心之外，更要降低市民及銀髮族的運動門檻，增進長輩的體適能，提升全民的健體意識，讓高雄成為名副其實的運動之都。
蘇致榮也認為，忠孝國小與忠孝國中是棒球名校，培育許多傑出球員在國內外發光發熱，包括林子偉、王維中、陳鴻文等，去年更榮獲紅葉盃棒球菁英賽冠軍；忠孝國中也榮獲華南金控盃全國青少棒錦標賽季軍，成績優異；自己是鳳山正在地生長的囝仔，這塊土地培育他成為國手，現在有能力可以幫助下一代，所發起的回饋列車一定要從鳳山開始。