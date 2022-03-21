拖鞋配襪子很醜？眾轟「1穿搭」出門更奇怪：完全看不懂
許多人出門前，都會花很長一段時間，尋找自己當天看的比較順眼的穿搭，不過若沒特別目的，為了方便，有些人都會穿著「襪子＋拖鞋」出門，近日就有網友發文表示自己無法接受這樣的穿搭，貼文引發熱議，更有網友點名，有「1種穿搭」才是最令人匪夷所思的。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文提到，他最近出門在外時，發現路上越來越多人會穿襪子再穿拖鞋出門，由於自己平常並不會這樣穿搭，他好奇詢問「是我太久沒接觸外面的世界嗎？現在潮流變得好奇怪」。
貼文一出，網友紛紛留言「我也不能接受穿這樣」、「這樣搭配到底要表達什麼」、「好像流行很久了」；不過也有人認為「跟潮流無關，就是舒服」、「要打球很方便啊」、「工作下班，換拖鞋透透氣，把襪子脫了又麻煩」、「腳不容易髒，又可以享有穿拖鞋的舒適感」、「冬天怕冷夏天怕曬黑，純粹方便」。
此外，留言區也有不少網友提到，把「髮捲」戴出門才是最不懂的穿搭，「髮捲頭太顯眼，真的很難接受」、「只有我覺得瀏海上面掛著燙髮卷，看起來超好笑嗎」、「在外面還用髮捲捲瀏海，看到會很無言」、「常看到一些妹妹戴髮捲在逛街，我只能告訴自己我老了」、「髮捲覺得怪異，感覺像是沒整理好就出門」、「還有上課時間在戴髮捲的，問號」。（編輯：張志浩）