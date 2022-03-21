霧峰林家周邊區都計變更　地方反對激烈

中市霧峰林家古蹟及周邊區域歷史風貌，市府提出「國定古蹟霧峰林家周邊區域暨都市計畫管制檢討變更案」，市議員李天生今 (21) 日指出，這是台中市第一個古蹟歷史風貌維護計劃，不過被地方指責限制嚴格，妨礙地方發展，群起反彈，在歷經 6 年多審議沒有進展後，市府文化局日前主動撤回，移請文化部繼續設法推動。

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台中市文化資產資處長李智富說，國定古蹟屬於中央權責，這項歷史風貌維護計劃是文化部委託市府辨理，由於地方民眾和民代反應激烈，且執行期程過長無法保留，因此以現況結案並將本案資料送請文化部另行辦理。

李天生表示，去年間「國定古蹟台中火車站保存計畫」，地方上鬧的沸沸揚揚，事實上還只在公聽會階段，並未進入具體規劃，而市府文化局、都發局聯手合作，早於民國 104 年提出「國定古蹟霧峰林家周邊區域暨都市計畫管制檢討變更案」，這是台中市首度針對維護古蹟歷史風貌辦理的都計變更案，值得肯定支持，不過涉及住戶權益，除了嚴格管制外，並沒有提供完善的獎勵配套措施，在民眾缺乏認同感和參與感下，胎死腹中，十分可惜。

李天生認為，除了古蹟周邊風貌維護外，市府還可以積極推動街道改善、型塑特色景觀、建置旅客服務中心及霧峰林家資料庫，充實觀光服務系統；同時規劃串連周邊景點，配合文化節慶辨理行銷，將霧峰林家營造成為歷史文化園區，進而帶動霧峰整體觀光發展。

「國定古蹟霧峰林家周邊區域暨都市計畫管制檢討變更案」，檢討範圍包括古蹟主體、周邊住宅區、公共設用地及民生路兩側地區，計分為古蹟保存區、歷史風貌維護地區及重點都市設計審議地區，面積 18 公頃。