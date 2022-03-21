民進黨初選登記 台南市議員參選人爭搶頭香領表

民進黨初選於今 (21) 日開放參與初選候選人領表登記，永康區參選人黃肇輝與安南區候選人蔡麗青搶得頭香，中西區、北區參選人林建南及湧言會夥伴陳世霖，陳皇宇，陳金鐘等幾位參選人也前往黨部領表，登記參選。

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黃肇輝今日在「賴清德永遠的總幹事」王永順、立委郭國文夫人陪同下登記參選，黃肇輝在賴清德擔任台南市長時為賴清德辦公室秘書，黃肇輝表示，賴清德曾對他說過有參選機會就要把握，將自己能力用於服務於社會。黃肇輝又說，選在 3/21 登記其實是有特殊意義的，因為他所參選的永康是全台南人口「第 1 」的選區，蔡麗青參選的安南區是人口「第 2 」大的選區，而他們 2 人都希望能全力搶下兩個選區的「第 3 席次」。

黃肇輝的高中英文老師，同時也是賴清德永遠的總幹事王永順也特別出席推薦黃肇輝。王永順表示，黃肇輝受野百合運動啟發而選擇就讀台大政治系，且在賴清德及立委郭國文長期教導及訓練之下，「羽毛已經豐富了」。因此，他要特別推薦自己的「寶貝學生」黃肇輝，期待他能夠在初選、大選都過關，懇請永康地區的鄉親能夠來鼎力支持。而甫上任的立委林靜儀昨日也特地南下永康，陪同黃肇輝車隊遊行，林靜儀更贈送「接力棒」，期待黃肇輝能順利接棒永康第 3 席。

▲立委林靜儀昨日特地南下陪同永康區市議員參選人黃肇輝車隊掃街遊行（圖／記者林怡孜攝，2022,03,20）

林靜儀表示，中二選區補選時賴清德副總統特別至台中為她站台 11 次，她很感激。林靜儀表示，黃肇輝資歷豐富，又有幕僚經驗，選民服務需要豐富經驗的人，了解如何協調部會，因此政治上的經驗是非常重要的。林靜儀、郭國文也特別贈送接力棒給黃肇輝，期待他能夠接棒成功。

台南市中西，北區參選人林建南及湧言會夥伴陳世霖，陳皇宇，陳金鐘等幾位參選人一早也前往台南民進黨黨部領表。

林建南表示，雖然新人參選有很大的壓力，但是台南未來要成為活潑有動力的幸福城市，就需要讓新人參與市政的規劃與推進。因此，新人沒有怠惰的空間，只能一步一腳印，每天不斷的站街口，逐里拜訪，用行動來爭取市民的支持。林建南期許自己能通過初選，在中西區與北區為民進黨多加一名戰力，為市民爭取更多的建設與福利。

▲湧言會成員(由左至右)陳皇宇、陳金鐘、林建南、陳世霖在門口齊呼口號，為自己的選情拉抬氣勢（圖／記者林怡孜攝，2022,03,21）