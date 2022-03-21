民進黨初選登記 台南市議員參選人爭搶頭香領表

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黃肇輝今日在「賴清德永遠的總幹事」王永順、立委郭國文夫人陪同下登記參選，黃肇輝在賴清德擔任台南市長時為賴清德辦公室秘書，黃肇輝表示，賴清德曾對他說過有參選機會就要把握，將自己能力用於服務於社會。黃肇輝又說，選在3/21登記其實是有特殊意義的，因為他所參選的永康是全台南人口「第1」的選區，蔡麗青參選的安南區是人口「第2」大的選區，而他們2人都希望能全力搶下兩個選區的「第3席次」。
黃肇輝的高中英文老師，同時也是賴清德永遠的總幹事王永順也特別出席推薦黃肇輝。王永順表示，黃肇輝受野百合運動啟發而選擇就讀台大政治系，且在賴清德及立委郭國文長期教導及訓練之下，「羽毛已經豐富了」。因此，他要特別推薦自己的「寶貝學生」黃肇輝，期待他能夠在初選、大選都過關，懇請永康地區的鄉親能夠來鼎力支持。而甫上任的立委林靜儀昨日也特地南下永康，陪同黃肇輝車隊遊行，林靜儀更贈送「接力棒」，期待黃肇輝能順利接棒永康第3席。
林靜儀表示，中二選區補選時賴清德副總統特別至台中為她站台11次，她很感激。林靜儀表示，黃肇輝資歷豐富，又有幕僚經驗，選民服務需要豐富經驗的人，了解如何協調部會，因此政治上的經驗是非常重要的。林靜儀、郭國文也特別贈送接力棒給黃肇輝，期待他能夠接棒成功。
台南市中西，北區參選人林建南及湧言會夥伴陳世霖，陳皇宇，陳金鐘等幾位參選人一早也前往台南民進黨黨部領表。林建南表示，雖然新人參選有很大的壓力，但是台南未來要成為活潑有動力的幸福城市，就需要讓新人參與市政的規劃與推進。因此，新人沒有怠惰的空間，只能一步一腳印，每天不斷的站街口，逐里拜訪，用行動來爭取市民的支持。林建南期許自己能通過初選，在中西區與北區為民進黨多加一名戰力，為市民爭取更多的建設與福利。
湧言會成員林建南，陳皇宇，陳世霖和陳金鐘一起在黨部門口齊呼口號，為自己的選情拉抬氣勢，現場眾多參選人的支持者亦紛紛抵達現場助威鼓勵。