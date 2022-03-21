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台南增1本土！打過3劑疫苗　醫院、長照25日前禁探病

▲今天全台本土個案新增5例，台南市新營1位60多歲女性確診。（示意圖／翻攝畫面）
▲今天全台本土個案新增5例，台南市新營1位60多歲女性確診。（示意圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 14:30:39

今天全台本土個案新增5例，台南市新營1位60多歲女性確診；台南市衛生局表示，該案為3月11日公布的新營區30多歲男性個案21297之母；案22086因案21297於3月11日確診而被匡列為居家隔離者，隔離期滿前由衛生局安排採檢後陽性確診，Ct值29.85。

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台南市衛生局指出，案22086為無症狀個案，已接種3劑COVID-19疫苗，因個案可傳染期間都在進行居家隔離，於本市沒有活動足跡，社區傳染風險較小。

▲（圖／台南市政府提供）
▲台南市醫院、住宿式長照機構，除中央規定之例外情形，至3月25日全面禁止探病。（圖／台南市政府提供）
衛生局提醒，因國內近日仍有零星COVID-19本土個案、社區仍存在潛在傳染風險，台南市醫院、住宿式長照機構，除中央規定之例外情形，至3月25日全面禁止探病、探視；即日起至3月25日，本市各級機關學校於室內外拍攝個人或團體照、市府辦理活動上台、合照時，皆應全程佩戴口罩，並加強落實實聯制、人流管制等防疫措施。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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