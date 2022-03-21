施文森「九秩華誕」冠蓋雲集　見證55載學術、實務貢獻！

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政大校長郭明政代表政大到場祝賀，感謝施文森55載的貢獻。保研所畢業的系友會長張立秋提到，校友傳承老師的精神，都在保險業界開枝散葉。同樣是系友的林建智回憶到，老師從前對學生嚴格，在自己也為人師之後，更明白老師的用心。政大財經法中心主任葉啟洲表示，與施文森在研討會中結緣，對他給予的指導深表感激。論文集執行編輯TILA秘書長張冠群說，要出版90歲祝壽論文集，必須是一代宗師，還要身體夠硬朗，很高興能有機會見證這盛事。
說起施文森，他是台灣負笈美國研習保險法的第一人，曾任政大法律系系主任、司法院第六屆大法官。並在台灣保險市場開始蓬勃發展的初期，創辦政大保險研究所，為保險市場培養保險業經營管理、精算與法律人才，開啟風險管理與保險專業教育的先河。
2014年11月，施文森一手催生的台灣保險法學會(TILA)成立，由他擔任創會理事長，搭起台灣保險法各界包含政府、學術、司法實務及保險業的整合交流平台。TILA常針對政府及保險業關注的最新最重要議題舉辦跨界的研討會，過去曾舉辦包括自駕車的保險問題、保險契約法的修正、保險業公平待客原則、產險業費率自由化等議題的會議。
施文森也帶領TILA擴展國際與兩岸的學術交流，與國際保險法學會(AIDA)及中國保險法研究會都曾共同舉辦會議，常有往來。近年因疫情無法召開實體會議，但交沒有中斷。現任理事長政大風管系教授林建智目前擔任AIDA的理事。
如今高齡90歲的他，仍擔任政治大學風險管理與保險學系教授，投身相關領域的教學與研究，每年固定開課，傳授最新的保險法律知識並傳承他豐富的司法實務經驗，讓年輕的研究生得到知識更學得嚴謹的治學態度。
發表會中，施文森感性的說：自己期許每份工作都沒有遺憾，也確實都做到了，唯一的遺憾是沒有能在政大成立「保險學院」，但這一生已足告慰父母。