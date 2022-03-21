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施文森「九秩華誕」冠蓋雲集　見證55載學術、實務貢獻！

▲施文森90歲祝壽論文集發表會各界紛紛到場祝賀，左起台灣保險法學會理事長林建智、前財政部保險司長鄭濟世、政大校長郭明政、前司法院長翁岳生、施文森教授、前司法院長賴英照、政大名譽教授賴源河、前兆豐產險總經理鄒政下、政大風管系友會長張立秋、政大風管系主任陳俊元。（圖／品牌提供）
▲施文森90歲祝壽論文集發表會各界紛紛到場祝賀，左起台灣保險法學會理事長林建智、前財政部保險司長鄭濟世、政大校長郭明政、前司法院長翁岳生、施文森教授、前司法院長賴英照、政大名譽教授賴源河、前兆豐產險總經理鄒政下、政大風管系友會長張立秋、政大風管系主任陳俊元。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-03-21 16:00:00

日前TILA與政大保險系友會在政大公企中心舉辦「九秩華誕祝壽論文集發表會」包括前司法院長、政大校長等校系同仁、法學界人士齊聚，現場高朋滿座，共同見證施文森教授對保險法學界之貢獻，其集體創作十四篇，內容承襲施文森在保險法教學研究上之多元宏觀精神，包含保險契約法、保險監理法、保險科技、保險消費者保護及各種保險之最新穎與核心議題。

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當日前司法院長翁岳生及賴英照也到場祝賀，翁岳生提到，自己與施文森同年是真正的「老朋友」，一定要來祝賀；賴英照則說，過去共事時，敬佩施文森的腳踏實地，更回憶起在財政部擔任次長期間，政大保研所為財政部培養了許多人才。

政大校長郭明政代表政大到場祝賀，感謝施文森55載的貢獻。保研所畢業的系友會長張立秋提到，校友傳承老師的精神，都在保險業界開枝散葉。同樣是系友的林建智回憶到，老師從前對學生嚴格，在自己也為人師之後，更明白老師的用心。政大財經法中心主任葉啟洲表示，與施文森在研討會中結緣，對他給予的指導深表感激。論文集執行編輯TILA秘書長張冠群說，要出版90歲祝壽論文集，必須是一代宗師，還要身體夠硬朗，很高興能有機會見證這盛事。

說起施文森，他是台灣負笈美國研習保險法的第一人，曾任政大法律系系主任、司法院第六屆大法官。並在台灣保險市場開始蓬勃發展的初期，創辦政大保險研究所，為保險市場培養保險業經營管理、精算與法律人才，開啟風險管理與保險專業教育的先河。

2014年11月，施文森一手催生的台灣保險法學會(TILA)成立，由他擔任創會理事長，搭起台灣保險法各界包含政府、學術、司法實務及保險業的整合交流平台。TILA常針對政府及保險業關注的最新最重要議題舉辦跨界的研討會，過去曾舉辦包括自駕車的保險問題、保險契約法的修正、保險業公平待客原則、產險業費率自由化等議題的會議。

施文森也帶領TILA擴展國際與兩岸的學術交流，與國際保險法學會(AIDA)及中國保險法研究會都曾共同舉辦會議，常有往來。近年因疫情無法召開實體會議，但交沒有中斷。現任理事長政大風管系教授林建智目前擔任AIDA的理事。

如今高齡90歲的他，仍擔任政治大學風險管理與保險學系教授，投身相關領域的教學與研究，每年固定開課，傳授最新的保險法律知識並傳承他豐富的司法實務經驗，讓年輕的研究生得到知識更學得嚴謹的治學態度。

發表會中，施文森感性的說：自己期許每份工作都沒有遺憾，也確實都做到了，唯一的遺憾是沒有能在政大成立「保險學院」，但這一生已足告慰父母。

▲施文森致詞時表示自己農家子弟出生，這一生的工作已足以告慰父母。（圖／品牌提供）
▲施文森致詞時表示自己農家子弟出生，這一生的工作已足以告慰父母。（圖／品牌提供）
▲施文森桃李滿天下，過去的學生都遠道而來與他敘舊。（圖／品牌提供）
▲施文森桃李滿天下，過去的學生都遠道而來與他敘舊。（圖／品牌提供）

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