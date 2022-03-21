逾70萬劑新冠疫苗將到期！指揮中心進行首次大量銷毀

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指揮中心指出，因應國際COVID-19疫情及鑑於SARS-CoV-2病毒不斷變異，國際間追加施打第3劑COVID-19疫苗已成為趨勢，為避免疫苗可能有供貨問題及分散風險，我國仍朝多元採購策略進行，以準備足量疫苗供國人使用，並運用多元管道鼓勵民眾接種及提升接種可近性，以提供民眾完整免疫保護力。
指揮中心說明，近期國內COVID-19社區流行疫情趨穩，國人疫苗接種率提升速率趨緩，配送地方政府衛生局已解凍之Moderna疫苗與BNT疫苗預估分別約有34萬及7萬劑於本週陸續屆效，AZ疫苗約31.2萬劑於3月底屆效。本中心已函請地方政府衛生局妥善管控調度疫苗，如有屆效未用罄疫苗則依疫苗屆效後處理措施，請合約醫療院所疫苗屆效期當日接種作業結束後，立即自存放冷儲區移出封存，依規範併同銷毀明細表儘速送交轄區衛生局(所)依感染性事業廢棄物處理方式進行處置及銷毀，屆效疫苗一律銷毀，不會提供國人使用，請民眾安心接種。
指揮中心進一步說明，超額準備疫苗為防疫戰略重要一環，與國際各國採行策略相同。依外媒報導，各國均持續推動疫苗接種作業，其中美國疫苗到貨量約6.87億，已接種近6億劑，有近9.5%約6,500萬劑屆效銷毀，另南非亦預估6至7月將有約210萬劑疫苗屆效，加拿大、印度及印尼等國亦預估陸續會有疫苗屆效。
指揮中心呼籲，目前國內Moderna、AZ及高端疫苗供應充足，請尚未完成基礎劑或追加劑接種之民眾儘速踴躍前往接種，以獲得保護力，至於BNT疫苗目前刻正向廠商洽購中。民眾可透過全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」(https://reurl.cc/7eW0AQ)，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點，就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。（編輯：孫唯容）