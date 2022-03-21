別被太陽騙！未來一週天氣極不穩定 「2時段」當心暴雨
今（21）日鋒面逐漸接近，由於鋒面前緣天氣並不穩定，從清晨到下午為止，各地都陸續出現短暫陣雨，偶爾還有透光，但千萬別太陽給被騙了！氣象專家賈新興提醒，本週有兩波鋒面接力報到，不只降雨時間偏多、天氣也明顯潮濕，尤其出現雷雨機率大增。比較明顯的不穩定時間會落在週二整天及週六深夜，有可能出現每小時40毫米的「短時大雨」，民眾要特別留意。
根據中央氣象局最新預報，週二白天鋒面通過伴隨東北季風增強，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區也有零星短暫陣雨或雷雨，只有南部地區維持多雲的天氣，尤其中部以北地區可能有局部較大雨勢發生機率。這波鋒面快速通過之後，週二晚間到週四（3/24）受到東北季風及華南雲雨區東移影響，全台各地都會轉為有短暫雨的天氣，尤其中部以北地區及南部山區雨勢較大，要留意有局部大雨發生。
週五（3/25）東北季風減弱，但台灣附近水氣仍多，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，中南部平地則放晴。週五白天以前，北部及東北部地區天氣稍涼，低溫會降到攝氏17到18度左右，與今天相較降溫相當有感，天氣明顯溼冷，提醒民眾要注意保暖。而下一波鋒面預計週六（3/26）開始接近，當天中部以北及東半部地區還有南部山區，午後有局部短暫雷陣雨，週日（3/27）鋒面通過及東北季風增強，各地又會轉為有雨的天氣。
賈新興提醒，週二一整天及週六深夜週日整天，這兩個時段天氣相對很不穩定，各地發生雷雨的機會很高，甚至可能有短時大雨(40mm/小時)發生的機會，雷雨區通常會伴隨雷擊和強陣風，民眾要特別留意。除此之外，下一波鋒面對於苗栗到台南之間影響較大，容易有局部大雨發生。
賈新興提醒，春天的天氣系統變化相當快速，加上對流逐漸發展起來，短時間強降雨發生機率大增，但不確定性相當高，民眾務必要隨時注意最新預報資訊，以做好防範準備。