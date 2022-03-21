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彩券買完就忘記！他3個月後竟中「2.5億頭獎」　機率曝光

▲不少人都會到彩券行買彩券、樂透試試手氣，希望自己成為財神爺眷顧的幸運兒。（示意圖／取自pixabay）
▲不少人都會到彩券行買彩券、樂透試試手氣，希望自己成為財神爺眷顧的幸運兒。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 15:13:49

不少人都會到彩券行買彩券、樂透試試手氣，希望自己成為財神爺眷顧的幸運兒，而美國一名男子在去年就買了一張彩券，但卻在購買後完全忘了這件事，一直到今年2月才發現自己中了頭獎。

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據外媒《CNN》報導指出，美國奧勒岡州一位名叫布朗（Wilbur Brown）的男子，他表示朋友在聖誕節前夕，花了25美元買了接下來26個開獎日的彩券各1張，而布朗見狀也想試試運氣，就跟著掏出25美元買了套票，從買到彩券那天算起，最後1張是在今年的2月19日開出。

▲婦人接到樂透中獎的電話通知。（示意圖／翻攝pixabay）
▲布朗跟著朋友花了25美元，買了接下來26個開獎日的彩券各1張，不過對了幾次就忘了這回事。（示意圖／翻攝pixabay）
布朗接著表示，買完彩券後的前面幾期，還會花時間對一下號碼，但時間一拉長又無獲利的情況下，他就漸漸忘了這件事，直到2月他再次想起時，又連忙跑到當時買彩券的店家刷彩券條碼，沒想到這次竟然顯示自己是「大樂透中獎者（Large Lottery Winner）」。

當下布朗並不明白其中含意，於是就上網查詢，後來才發現自己其實中了頭獎890萬美元，新台幣約2.5億元的獎金，而他最後決定採用30年分期領款，每年都能收到1張稅後超過20萬美元（約新台幣567萬元）的支票；此外該張彩券頭獎機率為613萬5756分之1，售出頭獎彩券的店家也能得到8.9萬美元（約新台幣252萬元）的分紅。（編輯：張志浩） 

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