克里斯潘恩動作新片《救命緝約》 槍戰打戲全親自上陣
《神力女超人》(Wonder Woman)好萊塢男星克里斯潘恩Chris Pine全新驚悚動作鉅獻《救命緝約》(The Contractor)即將於3月25日搶先全美在台上映。克里斯潘恩飾演一位退役軍人，為了家人賭上性命執行跨國暗殺任務，不僅深情愛家，更大秀健壯好身材與俐落身手，帥氣滿點。片中各種槍戰火拼、赤手空拳的搏鬥以及逃殺戲碼，克里斯潘恩都堅持自己來，他說：「就算是請替身演出一個一閃而過的動作，我都覺得觀眾會感覺得出來那不是我，所以我想親力親為，全部的戲我都要自己來。」
電影《救命緝約》由動作強片《捍衛任務》(John Wick)製作團隊打造，一開始找上克里斯潘恩擔任主角詹姆士，但另一位重要角色──詹姆士的患難兄弟麥克卻遲遲未定，而克里斯潘恩則力推合作多次的好搭檔班佛斯特Ben Foster接下角色，他說：「我超愛跟班一起拍戲，可以的話我每一部片都想跟他合作。《救命緝約》除了驚險的任務之外，也是關於這兩個好朋友之間出生入死的情誼，而我跟班毫不費力就能展現那樣的默契。」
電影《救命緝約》描述詹姆士(克里斯潘恩 飾)自特種部隊退伍後，為了養家糊口加入秘密軍事組織，簽下神秘契約後奉命至東歐執行任務。某次行動中，詹姆士發現自己成為地下組織追殺的目標，為了活命他不得不違背契約開始逃亡。究竟契約背後隱藏著什麼秘密？孤軍奮戰的他又該如何揪出幕後主使者，讓自己活著回家？（編輯：薛羽彤）