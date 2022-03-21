台灣團隊首創「NFT製作大師蓋亞」 新手輕鬆製作NFT合約

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有別於目前大多數的NFT平台提供的上傳圖片功能，本身擁有NFT合約才能真正證明你是發行NFT的主人，用戶只須透過簡易的設定流程，便能創造並擁有NFT智能合約的所有權，不但能讓所有會使用BSC鏈（幣安智能鏈）的人都可以輕鬆地來鑄造你發布的NFT，你的用戶或粉絲們也可以親自上各大支援BSC鏈市集交易。
「Freeport自由港元宇宙計畫」的第一款應用NFT maker GAIA「NFT製作大師-蓋亞」，就是為了讓用戶創造NFT的更多可能，無論讀者是遊戲玩家、新型創業者、藝術家或是自媒體工作者，皆可以利用自己的NFT智能合約創作出更多的NFT應用。
「NFT製作大師-蓋亞」提供簡易的操作頁面，讓不會寫程式語言用戶也能輕易使用，並部署智能合約在區塊鏈上，且未來將會推出更多的功能。團隊表示：「我們希望能成為一個任何人都能使用的NFT在現實運用的推手，並將NFT的創作權真正地賦予給創作者，因為在區塊鏈的世界，要辨識創作權要確認的是智能合約所有者，合約的所有人才真正的能夠行使發行出來的NFT們的應用與證明產品是自己的創作，如此，才能充份保障自身權益，更是未來在元宇宙世界不可或缺的一環。
團隊表示，NFT將會在元宇宙世界裡扮演關鍵性技術，元宇宙不單只是一個虛擬的場所中，與現實連結存在你我之間才是元宇宙最大的價值，拓展元宇宙更多的可能性。「NFT製作大師蓋亞」預計在4月中旬會以完整的狀態上線，3月15日開始販賣的市民證NFT，正是未來元宇宙入場門檻，也是使用創作工具的通行證之一。
Freeport自由港的團隊也將在Discord社群裡推出第一屆NFT創意大賽，社群玩家可以提出對NFT應用的想像，團隊未來也會採用社群的想法，新增NFT製作大師-蓋亞的功能。任何來參加比賽的用戶都能獲得NFT參加獎勵。更多資訊可參考https://www.facebook.com/FreePortGame。