台灣團隊首創「NFT製作大師蓋亞」 新手輕鬆製作NFT合約

台灣團隊比特帶物流科技繼今年初發表區塊鏈遊戲「 Freeport 自由港元宇宙計畫」後，又成功開發全球首款自助式 NFT （非同質化代幣）創作工具「 NFT Maker GAIA 」，玩家只須透過簡易設定流程，即可客製化創造、並擁有屬於自己的 NFT 智能合約，讓玩家不僅可以在元宇宙的世界裡獲益，更有機會連結到現實世界運用，預計 4 月中旬以完整狀態上線。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「 Freeport 自由港元宇宙計畫」是由華人發行的首款元宇宙概念設計區塊鏈遊戲 Freeport Metaverse （自由港元宇宙），遊戲結合了各式 Dapp （去中心化應用程式）應用、 NFT 和 DeFi （去中心化金融）的經濟模型，玩家能在遊戲裡創造屬於自己的 NFT 作品，發行自己的虛擬貨幣與制定自己的 DAO （去中心化組織）。

▲全球首款自助式NFT（非同質化代幣）創作工具「NFT Maker GAIA」，玩家只須透過簡易設定流程，即可客製化創造、並擁有屬於自己的NFT智能合約。（圖／業者提供）

有別於目前大多數的 NFT 平台提供的上傳圖片功能，本身擁有 NFT 合約才能真正證明你是發行 NFT 的主人，用戶只須透過簡易的設定流程，便能創造並擁有 NFT 智能合約的所有權，不但能讓所有會使用 BSC 鏈（幣安智能鏈）的人都可以輕鬆地來鑄造你發布的 NFT ，你的用戶或粉絲們也可以親自上各大支援 BSC 鏈市集交易。

「 Freeport 自由港元宇宙計畫」的第一款應用 NFT maker GAIA 「 NFT 製作大師 - 蓋亞」，就是為了讓用戶創造 NFT 的更多可能，無論讀者是遊戲玩家、新型創業者、藝術家或是自媒體工作者，皆可以利用自己的 NFT 智能合約創作出更多的 NFT 應用。

「 NFT 製作大師 - 蓋亞」提供簡易的操作頁面，讓不會寫程式語言用戶也能輕易使用，並部署智能合約在區塊鏈上，且未來將會推出更多的功能。團隊表示：「我們希望能成為一個任何人都能使用的 NFT 在現實運用的推手，並將 NFT 的創作權真正地賦予給創作者，因為在區塊鏈的世界，要辨識創作權要確認的是智能合約所有者，合約的所有人才真正的能夠行使發行出來的 NFT 們的應用與證明產品是自己的創作，如此，才能充份保障自身權益，更是未來在元宇宙世界不可或缺的一環。

團隊表示， NFT 將會在元宇宙世界裡扮演關鍵性技術，元宇宙不單只是一個虛擬的場所中，與現實連結存在你我之間才是元宇宙最大的價值，拓展元宇宙更多的可能性。「 NFT 製作大師蓋亞」預計在 4 月中旬會以完整的狀態上線， 3 月 15 日開始販賣的市民證 NFT ，正是未來元宇宙入場門檻，也是使用創作工具的通行證之一。