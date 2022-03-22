乃哥也來了！徐乃麟送上加菜金　對林穎樂下游泳戰帖

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本集全明星有新比賽項目登場，藤球是亞運會正式比賽項目，球體是以籐編織而成，對於選手來說都是第一次接觸，因為只能用手以外的部份去觸球，所以大家除了用腳踢之外，都用頭去接，每個明星選手臉上都是藤球留下來的印子。由於藤球源自於馬來西亞，理所當然來自大馬的陳勢安與艾薇也都上場，但沒想到即使是空心的球，打起來也是很痛的，所以每個人都唉唉叫說，這根本是「疼球」。連各項運動都難不倒的賀軍翔也佩服說：「這個運動真的有難度，不是三四天就學得會的。」
除了藤球，本集還有曾登場過的藍球技術挑戰賽與射箭，在籃球技術挑戰賽項目上競爭更是激烈，女狀元林穎樂破了前兩季的大會紀錄，沒想到下一輪紅隊林思宇一場上就再破林穎樂剛剛才創下的記錄，成為開播以來首位成績在30秒內的女選手。而曾在小巨蛋季中賽登場過的射箭項目也是本集焦點，因為領隊錢薇娟另有比賽在身，因此由隊長賀軍翔代為調兵遣將，他鼓勵本項目從未上場過的選手登場，還讓陳勢安完成雪恥小巨蛋之役的心願，藍隊也很給面子的，拿下這一場比賽。另外，場上最感人的一段是最努力的田依甯終於不負眾望拿下MVP，讓全藍隊的成員都哭了起來，賀軍翔一邊留著眼淚一邊感動地說：「田依甯雖然不是反應最靈敏的，但卻是最認真的。」也欣慰她的努力有被看見。（編輯：薛羽彤）