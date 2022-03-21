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高市府招商有成民眾有感　議會民進黨團促確保能源穩定

▲高雄市長陳其邁今(21)日向議會進行施政執告，議會民進黨團肯定市府招商有成民眾有感，促確保能源穩定。(圖／高市議會提供)
▲高雄市長陳其邁今(21)日向議會進行施政執告，議會民進黨團肯定市府招商有成民眾有感，促確保能源穩定。(圖／高市議會提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-21 20:02:35

高雄市長陳其邁今(21)日向議會進行施政執告，民進黨團於聯合質詢除肯定市府團隊招商成果豐碩近5千億元，估可增加約4.5萬個就業機會，也請高市府正視移居就業人口的居住問題，並確保企業投資穩定能源供給，才有助於高雄市產業快速轉型及繁榮。陳其邁對此也向台電表達嚴正立場，並表示會全力協助民眾求償。

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▲民進黨團幹事長黃文益指出，市府迎來台積電及默克大廠投資，約5千億元投資案帶來多類型就業機會，經濟榮景可期。(圖／高市議會提供)
▲民進黨團幹事長黃文益指出，市府迎來台積電及默克大廠投資，約5千億元投資案帶來多類型就業機會，經濟榮景可期。(圖／高市議會提供)
民進黨團總召鄭光峰於聯合質詢肯定市府團隊於春節期間犧牲休假投入旗津疫情防堵有成，尤其睽違20年的高雄燈會璀璨風光落幕，讓高雄聲名遠播，市長及市府的施政滿意度逾8成，也提升市民的城市光榮感。

鄭光峰補充指出，目前的能源問題是早期執政者失衡的能源政策，包括南電北送、燃煤機組不及轉型等都有國民黨不可迴避的責任，促政府更積極解決並確保能源穩定。

黨團副總召邱俊憲肯定市府施政高效率，招商迎來科技大廠，要求確保能源供給穩定。他說0303停電，高市府要負的責任是緊急應變，高雄人不滿的是高雄南電北送卻換來最晚復電的命運，盼市府協助產業從技術及綠能整合上建置自主供電，降低停電衝擊。

民進黨團幹事長黃文益指出，市府營利事業銷售額及促參成果豐碩，啟動橋科開發案，迎來台積電及默克大廠投資，約5千億元投資案帶來多類型就業機會，經濟榮景可期。

黃文益也認為，產業投資供給多類型就業人口，也會有關聯產業及家眷移居高雄，扣除通勤人口，會有為數不少的人設籍，將面臨購屋、租賃高房價租金問題，市府計畫推動「囤房稅」抑制房價，仍不免令人擔心囤房稅會轉嫁影響租金。

黨團書記長黃文志促市府針對台積電落腳楠梓區要建構完善生活機能，推動學校雙語及順暢園區和周邊交通，才能共享產業轉型帶來的經濟繁榮，而不是環境品質惡化。

陳其邁認為，城市建設是點滴累積，沒有終南捷徑，亦是歷任市長的累積，市府團隊目前要擔負加速推動建設的責任，高雄要提供適合投資和人居的環境，產業才會進駐，供電穩定對招商很重要，他對興達電廠停電事故很不滿，希望台電有誠意面對賠償和相關訴訟，市府一定會協助市民求償。

陳其邁也表示，高市府擬將囤房稅收做青年租屋補貼，也會增加社會住宅的興建並規劃逾1萬戶，還將提供企業住宅需求，針對企業就業人口供給平價住宅或租賃等。

陳其邁說，高市府本來就關注後勁部落及中油宿舍區發展，因為台積電投資會加速改善，周邊道路要拓寬翠屏路西側、半屏山東側及台17線中海路一帶，也要加速推動高屏第二快速道路、高速公路增設匝道等，降低投資案的交通衝擊。

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