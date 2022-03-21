你知道「氣象節」？看6張老照片 秒懂純人工預報有多操
今天3月21日，很多人不知道，其實今天也是政府核准的「氣象節」。「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書專頁今天分享了一系列的6張老照片，見證台灣早期氣象人員以人工方式觀測氣象的狀況，對比現代科技觀測，可說是相當珍貴的歷史資料，也足見早期氣象人員的辛勞。
台灣的氣象節是怎麼來的呢？「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」貼文中解釋，早期我國氣象人員都是配合世界氣象組織 (WMO, World Meteorological Organization) 在3月23日世界氣象日慶祝屬於氣象人員的節日。但是自民國60年我國退出聯合國，次年2月接著退出世界氣象組織後，就取消慶祝世界氣象日。直到民國70年中華民國氣象學會理監事會，以「氣象事業關係國計民生，不可無節日以資慶祝與鼓勵」，在第24屆年會中通過建議，以每年3月21日春分爲中華民國氣象節，報奉內政部核准而有此一節日。因此內政部在民國71年7月22日以臺內民字第102595號函，核准每年的3月21日為我國的氣象節，慶祝氣象人員自己的節日。
回顧早期氣象人員以人工方式，進行地面觀測、無線電發報、高空觀測、雷達觀測、衛星資料解析、填繪天氣圖外，還要張貼大量天氣圖在牆上進行預報分析。對比現在已經電腦化且自動化的作業，實在是不可同日而語，
1979年進入中央氣象局服務、氣象局預報中心前主任吳德榮，早年也曾參與過人工預報，見證了氣象預報從人工走向科技化的進程。他表示，全世界的氣象資訊都是由世界氣象組織提供，各國氣象單位都以格林威治時間0時及12時（台灣時間早上8時及晚上8時）施放探空氣球觀測高空天氣數據，為了接收資料，氣象局預報中心過去曾有一個「報務課」，專門聘請從船上退休人士擔任報務員，來接收來自世界氣象組織發出的摩斯電碼訊息，收到訊息後再由人員轉換成天氣符號，最後由預報員以手工方式繪製各式天氣圖。總計來說，要畫出一張高空天氣圖，最快最快也得花上3.5小時，跟現在以「秒」來計算，實在是天差地遠！
「我畫的氣象圖線條長度，大概可以繞台灣好幾圈！」吳德榮說，早年的預報員得練得一手畫圖的好功夫，才能趕得及在下午2時及凌晨2時開會，而預報員拿到的資料，或許已經是6小時之前的「老資料」，但得憑藉著這些資訊做天氣預報，必須有相當高超的經驗與能力。「現代預報有超級電腦，資訊也越來越多，預報員或許不用再做手工藝，但要判讀海量的資料更不容易，這也是氣象人員令人佩服的地方！」