COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

你知道「氣象節」？看6張老照片　秒懂純人工預報有多操

▲3/21也是氣象節，臺灣南區氣象中心在臉書曬出6張老照片，過往預報員得在牆面上貼滿的氣象圖中做出預報，跟現代科技實在不可同日而語。（圖／翻攝Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心臉書）
▲3/21也是氣象節，臺灣南區氣象中心在臉書曬出6張老照片，過往預報員得在牆面上貼滿的氣象圖中做出預報，跟現代科技實在不可同日而語。（圖／翻攝Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心臉書）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-21 16:10:132022-03-21 16:44:36

今天3月21日，很多人不知道，其實今天也是政府核准的「氣象節」。「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書專頁今天分享了一系列的6張老照片，見證台灣早期氣象人員以人工方式觀測氣象的狀況，對比現代科技觀測，可說是相當珍貴的歷史資料，也足見早期氣象人員的辛勞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲早年氣象局預報員憑藉著最原始的器材，盡力做好每天的預報工作。圖為1981年花蓮雷達站第一代雷達WSR-64控制介面。（圖／翻攝Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心臉書）
▲早年氣象局預報員憑藉著最原始的器材，盡力做好每天的預報工作。圖為1981年花蓮雷達站第一代雷達WSR-64控制介面。（圖／翻攝Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心臉書）
台灣的氣象節是怎麼來的呢？「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」貼文中解釋，早期我國氣象人員都是配合世界氣象組織 (WMO, World Meteorological Organization) 在3月23日世界氣象日慶祝屬於氣象人員的節日。但是自民國60年我國退出聯合國，次年2月接著退出世界氣象組織後，就取消慶祝世界氣象日。直到民國70年中華民國氣象學會理監事會，以「氣象事業關係國計民生，不可無節日以資慶祝與鼓勵」，在第24屆年會中通過建議，以每年3月21日春分爲中華民國氣象節，報奉內政部核准而有此一節日。因此內政部在民國71年7月22日以臺內民字第102595號函，核准每年的3月21日為我國的氣象節，慶祝氣象人員自己的節日。

回顧早期氣象人員以人工方式，進行地面觀測、無線電發報、高空觀測、雷達觀測、衛星資料解析、填繪天氣圖外，還要張貼大量天氣圖在牆上進行預報分析。對比現在已經電腦化且自動化的作業，實在是不可同日而語，

1979年進入中央氣象局服務、氣象局預報中心前主任吳德榮，早年也曾參與過人工預報，見證了氣象預報從人工走向科技化的進程。他表示，全世界的氣象資訊都是由世界氣象組織提供，各國氣象單位都以格林威治時間0時及12時（台灣時間早上8時及晚上8時）施放探空氣球觀測高空天氣數據，為了接收資料，氣象局預報中心過去曾有一個「報務課」，專門聘請從船上退休人士擔任報務員，來接收來自世界氣象組織發出的摩斯電碼訊息，收到訊息後再由人員轉換成天氣符號，最後由預報員以手工方式繪製各式天氣圖。總計來說，要畫出一張高空天氣圖，最快最快也得花上3.5小時，跟現在以「秒」來計算，實在是天差地遠！

「我畫的氣象圖線條長度，大概可以繞台灣好幾圈！」吳德榮說，早年的預報員得練得一手畫圖的好功夫，才能趕得及在下午2時及凌晨2時開會，而預報員拿到的資料，或許已經是6小時之前的「老資料」，但得憑藉著這些資訊做天氣預報，必須有相當高超的經驗與能力。「現代預報有超級電腦，資訊也越來越多，預報員或許不用再做手工藝，但要判讀海量的資料更不容易，這也是氣象人員令人佩服的地方！」

▲1939年氣象局觀測人員利用天文望遠鏡觀測天象。
▲1939年氣象局觀測人員利用天文望遠鏡觀測天象。（圖／翻攝Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心臉書）
▲大約在1940年代無線電探空系統，由人工抄收無線電探空儀發送之摩爾斯符號所代表的觀測資料，作為後續天氣預報使用。（圖／翻攝Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心臉書）
▲大約在1940年代無線電探空系統，由人工抄收無線電探空儀發送之摩爾斯符號所代表的觀測資料，作為後續天氣預報使用。（圖／翻攝Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心臉書）
▲早期施放探空氣球狀況。
▲早期施放探空氣球狀況。（圖／翻攝Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心臉書）
▲氣象局觀測坪地面觀測狀況。（圖／翻攝Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心臉書）
▲氣象局觀測坪地面觀測狀況。（圖／翻攝Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心臉書）
▲如今氣象局的觀測已經全面自動化，數據資料隨時更新，預報員獲得的資訊更多，更需要經驗去做判斷。（圖／張勵德攝）
▲如今氣象局的觀測已經全面自動化，數據資料隨時更新，預報員獲得的資訊更多，更需要經驗去做判斷。（圖／張勵德攝）

 

別被太陽騙！未來一週天氣極不穩定　「2時段」當心暴雨

鋒面接近提早變天！雷達回波持續移入　屏東發布大雨特報

文科生=下流？讀文組薪水真有比理組低？真相曝光眾傻眼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.39%18.61%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀