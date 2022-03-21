BA.2變異株再釀大流行 學者分析兩類人感染風險高
疫情持續至今兩年未退，好不容易今（2022）年起較為趨緩，但Omicron變種病毒亞型BA.2近期卻在香港、韓國爆發，隨著國境開放的聲音漸大，BA.2病毒株是否將成為台灣最大威脅？台大公衛學者陳秀熙今（21）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，BA.2的傳播率本來就比現行流行的Omicron（BA.1）傳播率更高，重症比例不高，不過對於沒有打疫苗的人或是長者，感染風險相對高。
香港疫情再起，日前爆發單日超過2萬人確診，醫療量能幾乎崩潰，而韓國則是短短兩日內便新增了上百萬確診病例，面對來勢洶洶的Omicron變種病毒亞型BA.2，未來在國境開放上如何因應？陳秀熙表示，雖然BA.2的傳播率比較強，但重症影響比較低。
陳秀熙進一步說明，對於BA.2亞型，疫苗還是具有防止感染和預防重症的效果，打滿兩劑至少還有80%至90%的保護力，不過還是要提醒民眾，由於疫苗保護力會隨著時間消退，因此到底是BA.2感染率較強，還是疫苗保護力下降才導致大流行，需要進一步的研究。
「但無論如何，以BA.2來說，打三劑疫苗比較有可能可以抵抗，建議民眾還是要把重點放在第三劑疫苗」，另外在家戶感染也需要特別注意，目前看來雖然沒有較多的重症，但是對於長者來說最少也要打一劑疫苗，而此次BA.2崛起，可能和烏俄戰爭的難民潮相關。
長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也指出，BA.2的毒性並沒有特別強，但是以目前的統計看來，疫苗的效率已經大打折扣，而且並不是感染過Omicron（BA.1）後就不會再確診BA.2，就像是打流感疫苗並不代表就不會得流感，不過香港近期的重症和死亡比預期來得高，「可能是沒有打疫苗或是打太早，或是疫苗種類太單一有關」，建議國人接種第三劑疫苗。