北市微解封擴大開放！黃珊珊：26日起小學操場重新開放
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，而台北市政府提出的疫情微解封相關流程也持續在進行當中。台北市副市長黃珊珊今（21）日下午宣布，週六（26）起，假日時段台北市內的國小的操場、球場等室外運動場將會重新開放，但入校者仍需配合量測體溫與實聯制；國高中的部分，則照舊保持著全面開放的決議。
黃珊珊表示，從2月以來，疫情一直保持控制，因此台北市將朝向微解封方向繼續向前，「今天我們正式通過，開放國小的校園空間！」黃珊珊說，26日起，假日時段台北市所有國小會開放操場、球場等室外運動場，但入校者仍需配合量測體溫與實聯制；至於國高中的部分，則照舊保持著全面開放的決議。
黃珊珊說，針對疫情動向，台北市也隨時進行監測，如果出現變化，北市府方面也會立即公布明確的指引，讓民眾清楚了解防疫方針與措施。「我們的目標很簡單，就是讓市民找回過去的日常。」黃珊珊說，不管是要早起打太極拳、跳土風舞，或是固定有在打球、慢跑或練田徑，希望大家都能夠安心地去運動。
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