這些因素讓美元有撐！新台幣回貶1.27角、收28.487元
台股今（21）日收盤上漲103點，重新站上17500點，不過，新台幣兌美元在美元續強之下，回貶逾1角，盤中甚至一度見28.5元，終場收在28.487元、重貶1.27角，台北外匯經紀公司成交量8.90億美元。
美股4大指數上周五收紅，加上升息等不確定因素消除，台股今日開高走高，更在傳產鋼鐵股帶頭衝，加上水泥、塑膠、紡織、造紙及汽車股的助攻下，大盤指數上漲逾百點，更一度站回17600點，終場收在17560.36點，上漲103.84點，漲幅0.59%，收復月線17512點，成交量新台幣2582.55億元。
不過，在美國聯準會釋出鷹派言論，暗示今年還會升息6次，加上俄烏戰爭持續，美元仍獲支撐，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中韓元收貶在1216.30韓元兌1美元，日圓也貶至119兌1美元，新台幣兌美元同樣也重貶逾1角。
新台幣兌美元今日以28.36元平盤開出，雖然一度跟著台股回升，但觸及28.355元之後，逢低承接美元買盤隨即進場，新台幣兌美元也由升翻貶，貶幅並持續擴大逾1角，一度下探28.5元、重貶1.4角，終場收在28.487元、仍貶值了1.27角。