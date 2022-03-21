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嘉義確診夫婦曾遊屏東！最新足跡曝　凱薩、海鴻飯店入列

▲屏東縣政府公布最新確診足跡，並表示相關場所均已完成清消。（示意圖／屏東縣政府提供, 資料照片）
▲屏東縣政府公布最新確診足跡，並表示相關場所均已完成清消。（示意圖／屏東縣政府提供, 資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 17:35:48

中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布新增5例本土COVID-19確診病例，其中2位案22040與案22041來自嘉義市，是對夫妻，跟嘉義婚宴群聚相關。且夫妻倆曾於3月17到18日前往屏東旅遊，屏東縣衛生局也公布了最新足跡，並呼籲如曾有相關重疊足跡的民眾請做好自我健康檢測。

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嘉義婚宴群聚案加上今日新增的4例，目前已累計共9人染疫，指揮中心目前研判來源應該與新北市設計師傳播鏈有關，但還需深入調查。

屏東縣衛生局表示，相關足跡已進行清消，並匡列68人自主健康管理。屏東縣衛生局公布的確診足跡如下：

▲屏東縣衛生局公布最新確診足跡。（圖／屏東縣衛生局）
▲屏東縣衛生局公布最新確診足跡。（圖／屏東縣衛生局）
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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