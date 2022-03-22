動態清零2年疫情急升民怨激增　中國防疫面臨挑戰

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梁萬年針對公衛學者指Omicron變種病毒等同於「大號流感」說，下此結論「為時尚早」。並指由於中國大眾產生「大流行已經結束」等誤解，加上中國一直以來「整體防疫效果較好」等原因，一些地方政府和公眾難免產生麻痺鬆懈情緒。
然而，中國民間對這波疫情來勢之迅猛感到驚訝外，也不無「清零了兩年，為何疫情反而來得更猛」的疑問，在網路上不乏私下或半公開的貼文討論。前環球時報總編輯胡錫進也在這波疫情期間，委婉地批評這1、2年來部分城市大規模的封城作法。
胡錫進說，一個百萬人以上大城市施行「全域靜態管理」─也就是「封城」，要非常非常謹慎，不到萬不得已不應實施，要那樣做，應該得到國家的批准。對大型街道社區施行居民足不出戶的靜態封控，「必要時可以，但時間應該受到限制」。
他提到，更長時間的封控，應針對具體居民樓和單元（單棟樓）進行。各種情況最多允許封控多少天，中國國家須「制定指導性標準」。各地官員則應在這些標準的架構內，實施危機管理。
多維新聞網今天發表文章直指，「中共正在遭遇抗疫中期關鍵考驗」。內容指出，這波疫情不同於2020年武漢首先爆發初期，當時病毒是未知的，為穩控疫情可不惜一切代價舉全國之力。如今疫情進入第3個年頭，穩控疫情之外，更迫切需要「平衡經濟民生」，要「用最小成本取得最大效果」。
文章提到，當世界其他國家和地區進入群體免疫，開始不得不「與病毒共存」後，中國一直堅持的「動態清零」政策正遭遇外部世界的持續質疑。而在中國內部，在清零政策指引下動輒封城封區等嚴厲管控手段，開始積累民怨。
這篇文章說，這是中共防疫的「中期考驗」，經由過去2年多的經驗積累，中國雖然形成了一套「行之有效、符合自身國情」的防疫模式與路徑，但同時也暴露出不得不引起重視的問題。首先就是嚴厲問責制下，地方政府的「層層加碼」與「一刀切」。
文章提到，嚴厲問責初期，雖然扭轉了防疫局面及發揮威懾作用，但2年來卻走向了另一個極端。在不少地方官員看來，先用「頂格」（最高規格）防疫手段證明「自己在做事情」，一有本土確診病例的第一反應便是封區乃至封城，由此造成的悲劇還是不斷發生。（編輯：邱國強/李雅雯）1110321