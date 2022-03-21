東航客機墜毀！他「這理由」退票躲劫難 幸運兒不只一人
中國東方航空一架波音737客機，今（21）日於廣西梧州藤縣發生墜機事故，機上乘客132人生死未卜，墜機地點更引發森林火災。而有位抖音網紅「凌哥哥」本來也訂了這班飛機，但臨時因為退票躲過一劫，他在網路上報平安後引發熱議，另外也有內行人指出幸運兒其實不只一個。
失事班機MU5735於21日下午1點30分起飛，由雲南省昆明長水國際機場，飛往廣東省廣州白雲國際機場，原訂下午3點05分抵達，但在經過廣西梧州時，卻突然發生墜機意外。中國國家主席習近平隨後發佈重要指示，要求立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。目前搜救工作仍在進行中。
而本名黃松華的「凌哥哥」也在抖音上發布影片向大家報平安，直呼「謝謝朋友的關心，我沒上飛機，也祝願上了飛機的家人們能夠平安回家」。他向大家解釋，本來計畫要先從藤衝搭飛機到昆明，再轉搭失事班機到廣州，但前一班飛昆明的班機由於天氣因素取消了，所以他也因此沒搭上失事班機。且他本來不知道飛機墜毀，還分享自己錯過班機後跑去紋眉的影片，讓不少網友直呼「要感謝眉毛救了你」、「大難不死必有後福」。
不過有網友質疑他在騙人，「凌哥哥」也於另一支影片中分享自己的退票訊息，證明所說不假。另也有網友指出，新聞一開始報導機上有133人，後來證實只有132人，所以很多人以為這代表只有一個人臨時退票。但其實像「凌哥哥」這樣買了機票後退票的人有9個，只是其中一位乘客是因曾去過疫情高風險區域，被臨時不讓上機，因此才造成第一時間傳出機上有133人。（編輯：倪浩軒）