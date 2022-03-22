比戰死還慘？烏克蘭醫院老闆嗆「閹割戰俘」 俄羅斯要查
俄烏戰事持續延燒，2國軍民彼此的仇恨感似乎也越來越高。有外媒報導稱，烏克蘭東部戰區醫院1名經營者告訴烏國媒體，他已指示手下的醫生「閹割」被俘的俄羅斯士兵，雖然無法確定是真有其事，還是虛張聲勢，但俄羅斯方面已揚言調查。
根據《每日郵報》報導，49歲的杜魯申科（Gennadiy Druzenko）告訴採訪他的烏克蘭媒體《 Ukraine-24》，自己一向是個人道主義者，如果1個人受傷了，他就不再是敵人，而是病人，但現在他卻對底下的醫師下達嚴苛的命令，要求他們閹割所有被俘虜的俄羅斯士兵，因為「他們是蟑螂，而不是人類。」
報導指出，身為1名受過培訓的律師，杜魯申科在2014年建立了「第一志願流動醫院」，在靠近烏克蘭東部的衝突地區，與醫護一起為在戰爭中受傷的人服務。近日他在受訪時表示：「俄羅斯人都會死在這裡」、 「那些人會記得他們在烏克蘭土地上經歷的噩夢，就像德國人記得史達林格勒一樣」。
《俄羅斯衛星通訊社》則聲稱，俄國調查委員會已啟動相關刑事調查，就其違反法律和醫學倫理、威脅或動手閹割戰俘一事提起刑事訴訟，杜魯申科將被列入俄國通緝名單，如不幸被捕，恐怕將依據俄羅斯法律接受審判。