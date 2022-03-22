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台股早盤跌逾90點後翻紅　鋼鐵、太陽能族群抗跌

▲台北股市今（22）日開盤跌47.95點，加權股價指數以17512.41點開出，早盤一度跌逾90點，來到17468點，但隨後跌幅縮小。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（22）日開盤跌47.95點，加權股價指數以17512.41點開出，早盤一度跌逾90點，來到17468點，但隨後跌幅縮小。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-03-22 09:41:29

俄烏戰事持續牽動全球市場，美股昨（21）日四大指數走跌，台北股市今（22）日開盤跌47.95點，加權股價指數以17512.41點開出，早盤一度跌逾90點，來到17468點，但隨後跌幅縮小翻紅。權值股台積電早盤跌0.68%，來到581元。盤面焦點為鋼鐵與太陽能族群逆勢抗跌。

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美股道瓊指數21日下跌201.94點，或0.58%，收34552.99點；那斯達克指數下跌1.94點，或0.04%，收4461.18點；標普500指數下跌55.38點，或0.40%，收13838.46點；費城半導體指數下跌9.1點，或0.26%，收3423.2點。

受到美股影響，台北股市今日開盤跌47.95點，加權股價指數以17512.41點開出，但隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌0.68%，來到581元。聯電跌0.5%。國巨、和碩、南亞科、宏碁相對強勢，早盤就已來到盤上。

今日抗跌股有鋼鐵，如春源、東和鋼鐵、高興昌、中鋼構、中鴻、豐興、大成鋼、盛餘、新光鋼、新鋼、佳大、允強漲1到3%多。太陽能族群也持續強勁，達能漲7%、安集漲3%，鑫科、元晶、茂迪、國碩、聯合再生、太極漲1到2%。風電概念股的華城、華新也漲1%以上。

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