別跟錢過不去！去年11-12月統一發票千萬大獎還有4人未領

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據財政部公布的中獎清冊，去年11-12月期統一發票特別獎1000萬元排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定舫發票，共有16張發票中獎，2特獎200萬元則有15張發票中獎，並從今年2月6日起至5月5日開放領獎。
不過，財政部表示，截至今年3月20日止，1000萬元特別獎還有4張中獎發票未來領獎，包括由FoofPanda開出的外送費29元、在桃園市中壢區統一超商花費59元買食品、在桃園市復興路中華電信繳699元月租費及雲林縣斗六市金珊行茶飲白巷子花115元買飲品。
另外，200萬元特獎則還有9張中獎發票未領獎，包括在蝦皮花1元買食品、由FoofPanda開出的外送費29元、在彰化縣伸港鄉久久便利商店消費33元、在台中市大里區路易莎咖啡消費135元、在高雄市岡山區爭鮮消費360元，
另外，還有在台中市后里月眉里福容路麗鑫百貨花530元買食品、在台北市南港區采定國際行銷消費736元、在雲林縣斗六市中華電信雲林營運處繳月租費及通信費1709元、在新竹市大同路柒伍無煙燒肉花費1758元。
至於11-12月期雲端發票專屬百萬元獎，共有29張發票中獎，也還有4張中獎發票未來領獎，包括Goog Play開出花30元購買應用程式、Apple開出在App Store花1490元購買第三方程式、台中市北屯區文心路群健有線電視開出的繳訊號費1650元及在南投縣草屯統一超商消費94元。