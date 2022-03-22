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中國近40年民航客機空難一覽

▲一架從昆明飛往廣州的中國東方航空波音737客機21日在廣西梧州藤縣墜毀，機上搭載132人目前傷亡不明。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲一架從昆明飛往廣州的中國東方航空波音737客機21日在廣西梧州藤縣墜毀，機上搭載132人目前傷亡不明。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-03-22 10:51:53

（中央社北京22日綜合外電報導）一架從昆明飛往廣州的中國東方航空波音737客機21日在廣西梧州藤縣墜毀，機上搭載132人目前傷亡不明。這是中國自2010年來發生的第一起民航客機空難事故。

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根據航空安全網（Aviation Safety Network）、CCAonline.cn以及中國官媒報導，過去40年中國發生的商務客機空難事件如下：

●2010年8月24日，一架河南航空飛往黑龍江宜春市的巴西航空工業公司（Embraer）E-190客機，由於能見度低而墜毀，造成機上96人中44人身亡。

●2004年11月21日，一架中國東方航空班機從內蒙古包頭機場起飛後不久墜毀，造成機上及地面共55人遇難。

●2002年5月7日，一架中國北方航空班機在遼寧大連外海墜機，機上112人全部罹難。

●2000年6月22日，一架武漢航空客機遭遇雷擊，在空中爆炸後墜毀，機上42人全部喪生。

●1999年2月24日，中國西南航空4509號班機從成都飛往溫州，飛機在空中解體並墜毀於溫州附近一處村莊，機上61人全部遇難。

●1997年5月8日，機型為波音737客機的中國南方航空3456號班機在從重慶飛往深圳途中，因為天氣惡劣而墜毀，機上74人中35人身亡。

●1994年6月6日，中國西北航空2303號班機從西安飛往廣州途中墜毀，機上160人全數罹難。

●1993年11月13，一架飛往烏魯木齊的中國北方航空班機在準備降落時墜毀，造成機上12人喪生。

●1993年7月23日，一架中國西北航空班機在銀川西花園機場準備起飛時發生機械故障而無法升空，飛機最終衝出跑道墜入附近的湖中，造成機上55人遇難。

●1992年11月24日，一架中國南方航空飛往桂林的班機在進場時墜毀於機場附近，機上141人全數罹難。

●1988年10月7日，一架山西航空班機在山西臨汾市墜毀，造成機上及地面共46人身亡。

●1988年1月18日，一架中國西南航空班機墜毀在四川重慶，機上108人全數罹難。

●1985年1月18日，一架搭載41人的中國民航班機在濟南機場降落時墜毀，造成38人喪生。

●1982年4月26日，一架中國民航班機在廣西墜毀，機上112人全數罹難。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110322

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