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特企／木瓜牛奶控尖叫！網推這樣加　一喝就上癮

▲「統一木瓜牛乳」歷史冊說明，正因台灣地理位處乳牛耐熱最大值及木瓜耐冷最大值，激盪出專屬台灣的美味木瓜牛乳！（圖／品牌提供）
▲「統一木瓜牛乳」歷史冊說明，正因台灣地理位處乳牛耐熱最大值及木瓜耐冷最大值，激盪出專屬台灣的美味木瓜牛乳！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-28 14:17:59

很久沒出遠門了嗎？距離連假還有４天！不能全台跑透透，在家也能喝遍全台各地的木瓜牛乳美味搭配！先前美食作家佐餐文字於社群發文募集全台網友木瓜牛乳創意喝法，竟意外釣出內行人才知道的木瓜牛奶5大療癒系喝法，網友熱議「木瓜牛乳加珍珠不錯」、「喝過加檸檬皮的，有淡淡檸檬香」、「喝過熱的木瓜牛奶」、「超商買木瓜牛乳跟布丁加在一起，喝起來很療癒」，讓眾網友驚呼木瓜牛乳原來還能這樣喝！

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為此，佐餐文字更與統一木瓜牛乳聯手共推「全台木瓜牛乳美味搜奇」，邀請大家「鮮･喝一波」再說！

統一木瓜牛乳　5大療癒系喝法！

懶得出門又想玩點花樣？現在就到家中巷口備料，來點實驗精神，待在家就能創造出不同的kuso喝法！

●木瓜牛乳+珍珠

此喝法被稱作最罪惡的組合，一次滿足愛咀嚼愛加料的偏好，療癒指數滿點。

●木瓜牛乳+熱熱喝

特別適合天冷時來一杯，熱熱喝香濃滑順，暖心又暖胃。

●木瓜牛乳+檸檬皮

帶點檸檬清香襯出木瓜香甜味，尾韻伴隨著酸甜的回甘好滋味。

●木瓜牛奶+蛋

混蛋喝法，釋放奶香味絲毫不違和，也為木瓜牛乳增添了一份滑順感。

●木瓜牛奶+布丁

溫潤順口，多了一份綿密細緻感，熱愛甜食的你絕對抗拒不了！

上面的療癒系喝法，是否顛覆了你對木瓜牛乳的想像？看完都忍不住只想趕快來一杯經典原味的木瓜牛乳解解饞，每一口都徜徉在濃醇牛乳與木瓜香甜的完美比例，難怪木瓜牛乳會成為風靡全台的國民飲品！

品嚐木瓜牛乳也要長知識　木瓜牛乳控不可不知！

不只木瓜牛乳的美味蒐奇帶出滿滿的驚喜感，光是木瓜與牛乳兩者在台灣的初相遇，就屬偶像劇般的命中註定。佐餐文字說明，產出牛乳的乳牛適合溫帶氣候，相反的，木瓜卻屬於熱帶作物，而台灣正位於北回23.5緯度線上，賜與本島熱帶氣候及副熱帶氣候，因為這樣的地理條件，牛乳與木瓜相互交界在彼此最大的容忍：乳牛耐熱最大值及木瓜耐冷最大值，激盪出專屬台灣的美味！

統一木瓜牛乳「鮮･喝一波」！

直至今日，在任何時刻，只要走進巷口的便利商店，就能隨時嚐到木瓜牛乳的獨有美味。快走到巷口的便利商店，拿一瓶統一木瓜牛乳，一同享用這像現打一樣好喝的美味。

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