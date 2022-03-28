特企／木瓜牛奶控尖叫！網推這樣加　一喝就上癮

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統一木瓜牛乳 5大療癒系喝法！
懶得出門又想玩點花樣？現在就到家中巷口備料，來點實驗精神，待在家就能創造出不同的kuso喝法！
●木瓜牛乳+珍珠
此喝法被稱作最罪惡的組合，一次滿足愛咀嚼愛加料的偏好，療癒指數滿點。
●木瓜牛乳+熱熱喝
特別適合天冷時來一杯，熱熱喝香濃滑順，暖心又暖胃。
●木瓜牛乳+檸檬皮
帶點檸檬清香襯出木瓜香甜味，尾韻伴隨著酸甜的回甘好滋味。
●木瓜牛奶+蛋
混蛋喝法，釋放奶香味絲毫不違和，也為木瓜牛乳增添了一份滑順感。
●木瓜牛奶+布丁
溫潤順口，多了一份綿密細緻感，熱愛甜食的你絕對抗拒不了！
上面的療癒系喝法，是否顛覆了你對木瓜牛乳的想像？看完都忍不住只想趕快來一杯經典原味的木瓜牛乳解解饞，每一口都徜徉在濃醇牛乳與木瓜香甜的完美比例，難怪木瓜牛乳會成為風靡全台的國民飲品！
品嚐木瓜牛乳也要長知識 木瓜牛乳控不可不知！
不只木瓜牛乳的美味蒐奇帶出滿滿的驚喜感，光是木瓜與牛乳兩者在台灣的初相遇，就屬偶像劇般的命中註定。佐餐文字說明，產出牛乳的乳牛適合溫帶氣候，相反的，木瓜卻屬於熱帶作物，而台灣正位於北回23.5緯度線上，賜與本島熱帶氣候及副熱帶氣候，因為這樣的地理條件，牛乳與木瓜相互交界在彼此最大的容忍：乳牛耐熱最大值及木瓜耐冷最大值，激盪出專屬台灣的美味！
統一木瓜牛乳「鮮･喝一波」！
直至今日，在任何時刻，只要走進巷口的便利商店，就能隨時嚐到木瓜牛乳的獨有美味。快走到巷口的便利商店，拿一瓶統一木瓜牛乳，一同享用這像現打一樣好喝的美味。