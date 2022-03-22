坤聯發工學匯　低樓層同樣享有景觀及寧靜優勢

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且從鐵路高架化、地下道填平、台鐵紅線增設站體、紅綠雙捷運通車、13期重劃啟動後，可說「一次補足了重大建設的缺口」，也挹注房價上升能量，搭配南區低基期房價的優點，讓此區瞬間成為投資置產客關注的熱點，躍升近期補漲力道最強的區域。而坤聯發工學匯的預售案一推出也為南區的房市定錨4字頭。
根據市場調查，台中市環線內以西屯區、西區、南屯區為例，1800萬內新屋或預售屋三房幾乎絕跡，目前只有中古屋三房有機會實現，相較於南區目前還是低基期且未來可期。代銷業者表示，當投資客跟自住客將目光轉向中古屋，推升了中古屋行情，卻沒發現「可能不划算」。以南區為例，部份新成屋或屋齡十年內的中古屋行情來到了四字頭，已經與預售價格差不多，可是買新成屋或中古屋得擔負一次拿出三到四成的購屋款壓力，此外，未來補漲空間相對不如預售屋，因此建議消費者下手前最好三思！
南區目前最受矚目的預售案「工學匯」，是品牌建商坤聯發繼博館匯、西屯匯之後，延續靜巷名宅的概念所打造的精品宅，基地位置串連了大慶公園、健康公園、南平公園，以及忠明、工學等二條綠園道，不僅擁有商圈便利性，更享有寧靜的生活環境，而所規劃的2至3房產品更是近期主流，因此擁有極高詢問度！
坤聯發「工學匯」基地位於工學路155巷內，為地上13、15樓，地下四層的集合式住宅大樓；建築團隊邀請水湳智慧城豪宅推手、七期建築大師李明哲操刀；以及擁有倫敦設計大獎、艾鼎國際大獎的設計名師常季設計張立人。
室內配備選材則是選用日本市佔率高達五成的KVK衛浴龍頭，有極高便利性的日本原裝進口Panasonic收納櫃體、日本大建隔音木門，以及主次衛浴均配備暖風機、免治馬桶等，對於主婦及家庭中的每一位成員來說，十分貼心。
據了解，坤聯發「工學匯」外觀設計以「日系美學」為建築思考，藉宜居概念的植綠陽台、錯層跳躍，加上基地位於靜巷，因此，無論高低樓層都能享有好景觀及寧靜的優勢。