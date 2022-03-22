速水茂虎道聽大S具俊曄愛情故事　高喊：我手機也不會換!

我是廣告 請繼續往下閱讀
速水茂虎道好奇近期台灣流行的美食，透露最近想吃飯糰、甜豆漿，「我前幾天有吃小籠包，但臭豆腐我還是不行」，更表示之前電視剛好播到台灣特輯，看到鴛鴦鍋有小熊造型食材放入湯底的介紹，讓他頻喊：「我想吃看看！」
聊到流行的事物，台灣記者分享大S跟具俊曄戲劇性重逢的愛情故事，問及速水茂虎道手機號碼是否換過？他表示：「手機號碼沒到20年這麼久，但至少10年以上沒有換過，加上最近這幾年疫情關係，大家互相聯絡去哪玩、見面的次數變少，因為不能跟朋友見面，現在反而會看一些IG上的東西，用社群發文的次數也變多了。」
速水茂虎道接下新節目《速水茂虎道的移動廚房》，他將開著餐車遊日本各地做料理，讓本身就愛旅遊的速水茂虎道非常開心，「錄影過程發生很多新鮮事情跟遇到新的人事物。我也有跟節目說，希望有機會去台灣拍，但我去台灣開餐車，有一個問題是，我要先考到國際駕照才行，這一點我會先去解決，前幾次跟台灣記者聊到，我一直想去台南，那裡聽說很棒，我很想去」，節目中，若有機會的話，速水茂虎道表示一定會做台灣料理給當地人試吃。
訪問最後，速水茂虎道表示：「雖然現在還很難，但我還是想去台灣，像現在這樣受訪，也想跟大家邊喝茶邊坐下來聊天、互相交流，期待能再見面聊天。」話說完，他高興表示：「我的電話號碼也不會變，所以請保持聯絡！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。