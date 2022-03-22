止跌回升也難有好「薪」情　新鮮人起薪近5年僅漲600元

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文法商居多且排前較前的職類則是，經營管理及金融皆為3.23萬元、法務智財3.2萬元，排名墊後的則是行政2.96萬元、物流/倉管2.92萬元、作業員(生產-直接員工)2.8萬元。
而碩士新鮮人平均起薪3.6萬元，比大學新鮮人略高4,331元。薪資較高的職類為研發4萬元、工程施作3.8萬元、資訊3.77萬元；較低的為客服3.39萬元、物流/倉管3.37萬元、作業員(生產-直接員工)3.2萬元。
近5年，企業提供大學新鮮人平均起薪從2017年的2.9萬，增加到2021年的3.1萬，增加5.9%。不過，平減同期消費者物價指數上漲約3.8%後，最近5年大學新鮮人實質起薪調漲僅2.1%，約合600元。
面對不斷攀升的物價，哪些職類的大學新鮮人實質薪資最抗通膨？哪些倒退嚕？5年起薪增幅平減同期物價之後，在23個主要職類中，最抗跌的是保全6.4%、教育研究工作5.3%、工程施作4.3%。另有3個職類負成長，分別為醫療專業技術人員薪資負成長0.7%、設計類人員負成長0.2%、工程規劃負成長0.1%。
實質薪資上升或下降，和2017年起薪高低、以及5年來人才需求強弱相關。若起薪低、需求高，實質薪資相對抗跌。以保全為例，反映豪宅林立物業管理越來越受到重視，而教育／研究工作則因線上教學須具備更多的技能，加上具備專業背景的研究人員稀缺，工程施作則因房市熱絡，具備建造、維修建築物的人才搶手。
但若起薪已高，實質薪資可能不升反降。例如關醫療專業技術人員起薪排名第三，即便疫情期間人才需求強勁，實實薪資不升反降，設計類人員因「作品論英雄」，若大學畢業生的作品差異不大，薪水增幅有限。