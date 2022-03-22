湧言會「台北好政連線」議員登記　不支持特定市長候選人

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由於五人所屬湧言會，而在台北市長人選的部分，各派系有各自力挺的對象，分別為衛福部長陳時中與交通部前部長林佳龍。對此阮昭雄表示，相信黨有黨的機制，未來無論任何人成為台北市長候選人，四個人都會全力加入輔選，「雖然我不連任，但希望能在不同領域中輔佐市長選舉，得到市民認同，拿下議會最大黨。」
參選大安文山區的「口譯哥」趙怡翔則表示，很開心可以跟四位戰友一起努力，過去這段時間大家確實都很努力，希望可以推動好的政策平台，「我們希望未來四個有機會當選的話，要在台北加速都更、雙語教育，同時希望提升城市外交，對首都很重要。至於台北市長候選人，趙怡翔則直言「我們都是蔡派的，只要是蔡派出都會說最佳人選，足以能力贏得市長選舉。」
回鍋參選中山大同區議員的顏若芳則表示，這幾年台北市施政滿意度和市長吊車尾，「不管黨中央派任何市長候選人，我相信民進黨人才濟濟，都會是最優秀，能夠帶領北市重返北市榮耀。」顏若芳說，讓人民覺得台北市民是光榮的事，而不是被其它縣市追趕，未來進到議會跟著好市長一起打拚，提升台北市施政滿意度回到前三名。
參選士林北投區的林延鳳指出，團結力量大，希望四位都能順利通過初選，在大選一起進議會，替市民監督市政，讓台北市成為更好的城市；至於參選中正萬華區的康家瑋則表示，很多人說他是政二代，但自己要正名是「黨外民主人士第三代」，期盼能傳承民主精神，也希望跟戰友在北市各選區勝選。