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快訊／本土增10例！境外+79、死亡+0

▲指揮中心今（22）日召開疫情記者會，說明本土個案狀況。（圖／疾管署直播）
▲指揮中心今（22）日召開疫情記者會，說明本土個案狀況。（圖／疾管署直播）

編輯中心／綜合報導

2022-03-22 14:03:132022-03-22 14:04:48

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增89例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及79例境外移入(26例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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標題：新增89例COVID-19確定病例，分別為10例本土及79例境外移入

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增89例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及79例境外移入(26例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、27例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(17例)、馬來西亞(5例)、美國及印尼(各4例)、加拿大(3例)、新加坡、英國、瑞典、香港、韓國及德國(各2例)、丹麥、模里西斯、荷蘭、印度、拉脫維亞、西班牙、衣索比亞、泰國、茅利塔尼亞、澳大利亞及貝里斯(各1例)移入，另23例調查中。入境日介於今(2022)年3月6日至3月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,770,235例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,747,918例排除)，其中22,091例確診，分別為6,519例境外移入，15,518例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例，累計135例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

▲本土增10例！境外+79、死亡+0。（圖／指揮中心）
▲本土增10例！境外+79、死亡+0。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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