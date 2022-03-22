抗全球通膨　童子賢：提高生產力是最好解決方法

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面對近來全球通膨問題，童子賢表示最好的解決辦法就是提高生產力，他進一步指出，全球經濟100年來的歷史，有很多次通膨，但是因為科技的進步，大家的生產力也提高了。他說，如果人類社會的服務產業或製造產業因生產力效率更高的話，就會把通膨的影響抵銷掉，讓實質購買力不但不會減少，或許還能增加。
而和碩這次在智慧城市展中也展示5G O-RAN專網的核心前瞻技術、智慧製造管理應用、專網垂直整合應用與軟硬體研發成果，透過不同應用場域的建置，提升5G專網應用在智慧製造、衛星通訊防災備援系統、智慧運輸等之可實現性。
期望藉此帶動本土5G通訊產業成長，以達加速跨領域5G整合應用，促進產業數位轉型。為此，童子賢表示，台灣5G如果帶動起來，對台灣產業下一步的布局、發展與產值都會產生重要影響。
童子賢也說，台灣目前 COVID-19 疫情相對國外穩定，但經過此次疫情而生的網路使用習慣也會有新模式，網路管理日常生活的情況將增加且多元，涵蓋像是遠距辦公、線上學習、智慧醫療、線上購物等，平均每日使用的數位服務將增加2-3種。而休閒時間比重與家人好友共度時光等生活重心提升，相信今年下半年度台灣國門開放後，國人的生活與5G網路將會有不同嶄新的契機。
至於中國大陸深圳、東莞相繼封城，是否影響電子業？童子賢則說短期影響難免，但整個生產並沒有停滯，且目前是淡季，需求本來就比較少。估計這次僅影響1到2個月的出貨，但由於需求不變，全年來看影響還是有限。