疫苗預約平台4月退場！第28期「最後一輪」明起開跑

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預約平臺相關對象及期程說明如下：
一、 施打時程：自2022年3月28日至4月3日。
二、 符合資格對象：2022年1月9日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/4/3(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。
三、 預約分流時程：
(一) 55歲以上：3月23日上午10時至3月25日中午12時。
(二) 38歲-54歲：3月23日中午12時至3月25日中午12時。
(三) 18歲-37歲：3月23日下午2時至3月25日中午12時。
指揮中心說明，民眾可於3月22日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。
指揮中心強調，目前疫苗數量充足，預約平臺將於4月1日起停止運作，屆時將不再提供民眾進行預約查詢，請民眾務必妥善保存預約資訊，並依預約時間前往接種。後續有疫苗接種需求民眾，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下( https://reurl.cc/7eW0AQ )，利用「COVID-19疫苗接種院所」資訊，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」篩選查詢疫苗廠牌或各劑次，就近選擇合約醫療院所預約接種，亦可前往隨到隨打接種站進行接種。
指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。
指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。