嘉義婚宴群聚增6人染疫！退休校長親友確診 累計16染疫
中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增10例COVID-19本土確定病例，且有6例與日前「嘉義婚宴」相關，其中4人為最早發病的雲林退休校長（案22137），他的家人與朋友，另2名則是參加喜宴個案的女兒與女友，分別在台北、雲林、嘉義縣；整起群聚相關個案累積16例，指揮官陳時中也宣布，即日起「禁止宴席逐桌敬酒」。
此外，指揮中心公布，今國內新增89例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及79例境外移入(26例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡，而新增的本土個案中，有3例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲；此外，指揮官陳時中也宣布，即日起「禁止宴席逐桌敬酒」。
指揮中心也再次強調，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞
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