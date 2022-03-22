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嘉義婚宴群聚增6人染疫！退休校長親友確診　累計16染疫

▲指揮中心說明，今（22）日公布國內新增10例COVID-19本土確定病例，且有6例與日前嘉義婚宴相關。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明，今（22）日公布國內新增10例COVID-19本土確定病例，且有6例與日前嘉義婚宴相關。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-22 14:39:33

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增10例COVID-19本土確定病例，且有6例與日前「嘉義婚宴」相關，其中4人為最早發病的雲林退休校長（案22137），他的家人與朋友，另2名則是參加喜宴個案的女兒與女友，分別在台北、雲林、嘉義縣；整起群聚相關個案累積16例，指揮官陳時中也宣布，即日起「禁止宴席逐桌敬酒」

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▲（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布嘉義婚宴桌次圖，提到新增6例本土個案與日前婚宴相關，其中4人為最早發病的雲林退休校長（案22137），他的家人與朋友，另2名則是參加喜宴個案的女兒與女友。（圖／指揮中心提供）
 
此外，指揮中心公布，今國內新增89例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及79例境外移入(26例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡，而新增的本土個案中，有3例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲；此外，指揮官陳時中也宣布，即日起「禁止宴席逐桌敬酒」。

▲（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中也宣布，即日起「禁止宴席逐桌敬酒」（圖／指揮中心提供）
指揮中心也再次強調，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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