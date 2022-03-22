台電情殺案兇嫌身分曝！前棒球國手分手不成持刀殺害女友
今（22）日上午嘉義市台電配電中心驚傳發生一起情殺案，兩位台電員工疑似因感情糾紛進行談判，結果陰姓男子竟拿出水果刀，往張姓女子猛刺，造成張女胸部、腹部多處刀傷，警消獲報後趕赴現場，緊急將張女送醫治療，但仍宣告不治。而行凶陰男砍人後呆立現場，遭警方帶回偵辦，陰男的身分也曝光，原來曾經是棒球國手。
據了解，陰男張女兩人都是台電員工，疑似因談判分手不成，陰男憤而拿出水果刀，往張女身上猛刺，全案目前依殺人罪移送嘉義地檢署偵辦。
而陰男遭起底小學時曾是棒球國手，參加過第33屆威廉波特少棒賽遠東區資格賽，表現出色，後來又隨隊赴美參加威廉波特少棒賽世界賽。
不過陰男之後並沒有進入職棒圈發展，進入業餘台電棒球隊打了幾年球後，轉任台電公務人員，昔日的棒球好手如今竟成為殺人兇嫌，讓外界大感意外。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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