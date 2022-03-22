中市「英派」議員初選登記　爭取出線

民進黨台中市議員初選登記第 2 天，今 (22) 日上午爭取連任的市議員陳淑華、蕭隆澤、吳敏濟，以及捲土重來的前議員張芬郁、翁美春與新人南區國光里長陳雅惠、市議員謝明源服務處主任謝家宜，由立委何欣純、管碧玲，市議員邱素貞、謝明源等人陪同完成登記，爭取出線。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳淑華等人並在市黨部前一字排開，高舉「市民作主、打拚幸福，監督市政、為民興利，實在、正派，新世代、新女力，認真、做事，用心、傾聽，經驗傳承、服務接軌」標語並高喊「重返執政、議會過半」口號，宣示全力爭取黨內提名，力拚台中重返執政信心。

跨區相挺立委管碧玲表示，初選登記的參選人都與她很有淵源。她與何欣純都是台中女中畢業的，很高興校友張芬郁、謝家宜登記參選。豐原出生的管碧玲，也推薦翁美春代表豐原、后里區。她的姑婆是大安人，吳敏濟參選大甲、大安、外埔區。她就讀台中女中，通車台中會經過潭子，蕭隆澤競選潭子、大雅、神岡。辦理登記的有老中青，帶著傳承經驗，建設大台中的理想，組成一個有力的團隊，呼籲選民幫忙「顧電話」，讓黨內初選能過關。

立委何欣純說，初選登記的參選人，過去都與她並肩作戰，培養出戰鬥力，因此特別陪同登記，希望團結，盡全力達成議會過半，重返執政目標。

吳敏濟表示，擔任三屆市議員，努力爭取地方建設及福利，爭取市公車上國道到市區，縮短城鄉差距，爭取新建圖書館、校舍及活動中心，讓市民及學生有更舒適及安全的學習環境，建設鐵砧山，讓民眾有安全及觀光休憩的好去處。

翁美春指出，這 3 年多來，她沒有離開、一直都在，鄉親有需要，一通電話就找得到。「休息反而鼓舞我加倍努力！」她拜託民眾，接到民調電話時，請唯一支持翁美春。

蕭隆澤說，從政是鄉親的寄望，也是一種使命， 2015 年時任潭子鄉長，成功爭取台中都會區鐵路改建工程納入潭子、豐原段，徹底消除這兩區的鐵路平交道及交通意外事故，更打通鐵路沿線東西向交通動線任督二脈，帶動各區域的發展。

陳淑華強調，市民作主、打拚幸福！全力爭取民進黨議員提名，守護市民權益，力拚民進黨台中重返執政！秉持「市民作主」，站在市民這一邊的制衡力量，做最強監督，為市民發聲。

謝家宜表示，她 8 年前離開法院的工作，開始參與地方服務，擔任謝明源服務處主任，用最親近民眾的方式，累積基層的服務經驗，北屯區是台中市最適宜移居生活的區域，新興的社區跟移入的人口都很多，期盼能為新興的北屯盡一份心力，未來將持續努力，爭取選民的認同與支持，接到民調電話，懇請唯一支持謝家宜，讓她能順利通過初選。

現任南區國光里長陳雅惠指出，她的母親邱素貞，蟬聯四屆台中市議員，長期關注婦幼與弱勢團體等相關議題，「愛．關懷」是她從政的初衷與核心價值。強化婦幼安全維護與長照系統，整合政府資源，建立完善的社會安全網，妥善照顧弱勢。

張芬郁說，這一屆議員選舉落選頭，對於大里霧峰的建設和鄉親託負，有許多未完成之處，像是擴大大里都市計畫、德芳路拓寬、督促打造霧峰美麗後花園…，強化高齡長照 2.0 供餐機制、讓年輕父母「能生敢養」的育兒政策、雙語教育再進化…等，因此再次參選，繼續完成這一哩路。