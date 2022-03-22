擔憂被天價討債　瑪莎拉蒂案宋母：對方謊言令我不寒而慄

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據了解該部瑪莎拉蒂只保強制險，警方透露車子登記在張敦量媽媽名下，但宋母表示她一直無法和張母聯繫，很擔心後續理賠將由張敦量親自處理。
宋母說，最近法院的審理進度都在看影片，以釐清衝突及施暴過程。「清楚聽到打人的聲音、我小孩哀叫的聲音，對方卻辯稱沒聽到，連律師都說沒聽到，還說我兒子會跌倒不是因為他們用力推、是自己站不穩。後來那兩車的人趕到現場，張敦量甚至對助陣的人說，是我兒子打他的！」宋母指出，對方的態度令她不寒而慄：「如果他們真的反省過、檢討過，為什麼會有這樣的言論？為什麼要編故事來圓謊？」
目前宋姓大學生已復學，因為進度趕不上，氣餒的他一度想休學，「他每次看到影片都非常激動，更擔心對方如果放出來，會不會到學校附近堵他？」她說兒子仍有精神障礙、接近人群時感到不安，必須戴著耳機才放心。
該案發生在去年11月7日，張敦量（23歲）凌晨駕駛瑪莎拉蒂名車載友人李韋林（25歲）、陳勁豪（19歲），在台中市台灣大道與宋姓大學生發生行車糾紛，李、陳兩人架著宋男讓張持球棒毆打，導致宋生頭部重創差點喪命。台中地檢署向法院聲押3人獲准，去年12月24日依《殺人未遂》、《重傷害》及《強制》等罪起訴。
上星期張敦量等3人當庭請求交保。張敦量委任律師主張無串供之虞；李韋霖的律師稱他涉案情節不重，繼續羈押可能超出刑期；陳勁豪的律師指稱，過程中陳曾阻止張繼續打人。
但宋母強烈主張不能讓3人交保，尤其張敦量之前有暴力犯罪紀錄，交保後可能影響或恐嚇證人，或以車損尚未理賠等理由，威脅危害宋生等人。台中地院合議庭認為羈押理由仍存在，今裁定自3月24日起延長羈押2個月，且張敦量持續禁止接見、通信及授受物件。