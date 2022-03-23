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Red Velvet一次3成員確診　全體露面身體狀況曝光！

▲IRENE（中）、JOY（左）、YERI（左二）日前確診。（圖／avex taiwan）
▲IRENE（中）、JOY（左）、YERI（左二）日前確診。（圖／avex taiwan）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-23 12:30:00

韓女團Red Velvet日前一次確診3成員IRENE、JOY、YERI，因此忍痛取消本月19、20日的演唱會，她們21日發片《The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm》回歸樂壇，發售當天5人現身線上記者會，氣色極佳，讓粉絲安心不少。

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▲Red Velvet發片回歸。（圖／avex taiwan）
▲Red Velvet發片回歸。（圖／avex taiwan）
Red Velvet常在夏天發專輯，因此獲封「夏日女團」，對於此次難得在春天發片，IRENE表示：「春天有種新開始的氛圍感，很開心能展現新面貌，同時也賦予Red Velvet獨特慶典The ReVe Festival新開始的寓意」；SEULGI強調新專輯錄製十分費力且注意細節，每次錄完音都筋疲力盡；JOY則感性表示因彼此都忙碌於個人活動，很珍惜相聚的時間。

她們主打歌，〈Feel My Rhythm〉取自巴哈的《G弦上的詠嘆調》，SEULGI表示新歌能同時展現Red Velvet古典優雅和充滿活力、挑戰的模樣；因原曲是大眾所熟悉的名曲，易引發人們想要繼續聆聽的好奇心，且原曲溫暖優雅非常適合春天。

對於專輯的期許，WENDY喊話：「今年春天就由我們來負責，Spring Queen。」；SEULGI盼成員都能健康活動，遺憾取消的演唱會，希望能在今年內復辦；JOY最後自爆Red Velvet今年還會有很多回歸，放話要成為全年不分季節的女王。《The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm》已在台數位發行。

▲珉豪主持線上記者會。（圖／avex taiwan）
▲珉豪主持線上記者會。（圖／avex taiwan）
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